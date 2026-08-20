Botafogo encaminha venda do atacante Matheus Martins ao Dinamo Moscou
Jogador assinará com o clube europeu até 2029
O Botafogo encaminhou a venda do atacante Matheus Martins ao Dinamo Moscou, da Rússia. O jogador provavelmente fará sua despedida do Glorioso nesta quinta-feira (20), contra o Cienciano-PER, pela Copa Sul-Americana.
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Com a negociação, o Botafogo pode embolsar até 8 milhões de euros (cerca de R$ 48,5 milhões), sendo 7 milhões fixos e 1 milhão com metas previstas em contrato pela venda do jogador de 23 anos. Ele assinará com o clube europeu até 2029.
Não foi a primeira tentativa do Dinamo Moscou pela contratação do atacante. No início da temporada, os russos acenaram com a mesma proposta à SAF, que, na época, não abriu conversas. As partes encaminharam a negociação, que ficou apenas pela forma de pagamento. O Botafogo deseja receber a quantia à vista.
Matheus Martins chegou ao Botafogo no segundo semestre de 2024 tendo custado 10 milhões de euros (cerca de R$ 60 milhões na cotação da época) junto ao Watford, da Inglaterra. Até então, foram 89 jogos com a camisa alvinegra, com dez gols marcados e duas assistências.
Na atual temporada, o camisa 11 já disputou 36 jogos nos trabalhos de Rodrigo Bellão (interino), Martín Anselmi e Franclim Carvalho, e marcou seis gols. O jogo contra o Cienciano-PER, pela volta das oitavas de final da Copa Sul-Americana, deve ser o último de sua passagem de dois anos pelo clube da estrela solitária.
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