Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

Botafogo encaminha venda do atacante Matheus Martins ao Dinamo Moscou

Jogador assinará com o clube europeu até 2029

PorLeonardo BessaRio de Janeiro (RJ)
20/08/2026 19:51
Atualizado há 1 minutos
Favorite o Lance! no Google
Matheus Martins brilhou na vitória do Botafogo sobre a Chapecoense (Foto: Vítor Silva/Botafogo)
Matheus Martins chegou ao Botafogo em 2024 (Foto: Vítor Silva/Botafogo)

O Botafogo encaminhou a venda do atacante Matheus Martins ao Dinamo Moscou, da Rússia. O jogador provavelmente fará sua despedida do Glorioso nesta quinta-feira (20), contra o Cienciano-PER, pela Copa Sul-Americana.

+ Paulo Bonamigo volta atrás e não será coordenador técnico do Botafogo

Com a negociação, o Botafogo pode embolsar até 8 milhões de euros (cerca de R$ 48,5 milhões), sendo 7 milhões fixos e 1 milhão com metas previstas em contrato pela venda do jogador de 23 anos. Ele assinará com o clube europeu até 2029.

continua após a publicidade

Não foi a primeira tentativa do Dinamo Moscou pela contratação do atacante. No início da temporada, os russos acenaram com a mesma proposta à SAF, que, na época, não abriu conversas. As partes encaminharam a negociação, que ficou apenas pela forma de pagamento. O Botafogo deseja receber a quantia à vista.

Matheus Martins brilhou na vitória do Botafogo sobre a Chapecoense (Foto: Vítor Silva/Botafogo)
Matheus Martins foi comprado pelo Botafogo junto ao Watford (Foto: Vítor Silva/Botafogo)

Matheus Martins chegou ao Botafogo no segundo semestre de 2024 tendo custado 10 milhões de euros (cerca de R$ 60 milhões na cotação da época) junto ao Watford, da Inglaterra. Até então, foram 89 jogos com a camisa alvinegra, com dez gols marcados e duas assistências.

continua após a publicidade

Na atual temporada, o camisa 11 já disputou 36 jogos nos trabalhos de Rodrigo Bellão (interino), Martín Anselmi e Franclim Carvalho, e marcou seis gols. O jogo contra o Cienciano-PER, pela volta das oitavas de final da Copa Sul-Americana, deve ser o último de sua passagem de dois anos pelo clube da estrela solitária.

🔥 Receba até R$25 em crédito nos jogos da Libertadores - confira as regras
18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.

continua após a publicidade
Tudo sobre
Sugerida para você!
Rodrigo Bellão é o técnico interino do Botafogo (Foto: Geraldo Bubniak/AGB/GazetaPress)

Botafogo

Bellão define escalação do Botafogo para enfrentar o Cienciano

Há 15 minutos
Jogo de volta está marcado para a próxima quinta-feira (20) (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)

Sul-Americana

Chaveamento da Sul-Americana: veja confrontos definidos e adversários dos brasileiros

Há 11 horas
Paulo Bonamigo não assumirá cargo no Botafogo

Botafogo

Paulo Bonamigo volta atrás e não será coordenador técnico do Botafogo

Há 1 dia
John Textor, dono da SAF do Botafogo, em live (Foto: Reprodução)

Botafogo

John Textor critica demissão de Franclim Carvalho no Botafogo: 'É um erro'

Há 1 dia
Nilton Santos recebe Botafogo x Mirassol

Botafogo

Botafogo vende ingressos a R$ 5 e tenta lotar Nilton Santos por reação na Sula

Há 1 dia
Botafogo x Cienciano.

Botafogo

Botafogo x Cienciano: onde assistir ao duelo pelas oitavas da Sul-Americana ao vivo

Há 1 dia
Mais LANCE!
Botafogo x Aurora

Botafogo precisa repetir noite histórica de goleadas; relembre outras remontadas

Metro - rio de janeiro

MetrôRio estende horário para jogos de Flamengo e Botafogo

Franclim Carvalho foi demitido do Botafogo

Torcida aponta técnico ideal para o Botafogo após saída de Franclim

Vitor Pereira em sua estreia pelo Nottingham Forest contra o Fenerbahce, pela Europa League

Franclim demitido do Botafogo: veja cinco técnicos livres no mercado

Franclim Carvalho (Foto: Vitor Silva/Botafogo)

As heranças deixadas por Franclim Carvalho para o resto de 2026 do Botafogo

Fluminense avançou às quartas de final da Libertadores nas penalidades

Chaveamento da Sul-Americana: veja adversário do São Paulo e caminho dos brasileiros

Franclim Carvalho no comando do Botafogo

Torcida do Botafogo reage à saída de Franclim Carvalho

O Botafogo foi goleado por 6 a 1 pelo Cieniano pela Copa Sul-Americana

Botafogo anuncia coordenador técnico e auxiliar permanente em nova estrutura do futebol

Franclim Carvalho é o técnico do Botafogo

Botafogo demite o técnico Franclim Carvalho

Martín Anselmi comandando treino do Botafogo (Foto: Vitor Silva/Botafogo)

Ex-técnico do Botafogo é elogiado em estreia na La Liga

Rizek comenta sobre o momento do Botafogo no Campeonato Brasileiro

Rizek alerta sobre risco de rebaixamento do Botafogo: 'Toda pinta'

Gabriel de Alba é o empresário que assinou contrato vinculante com a SAF Botafogo

Novo investidor da SAF do Botafogo, Gabriel de Alba chega ao Rio

Taça troféu do Brasileirão Campeonato Brasileiro (5)

Brasileirão: Flamengo corta vantagem do Palmeiras, e Vasco aumenta risco de queda