Botafogo vence em casa, mas se despede da Sul-Americana
Pesou a goleada sofrida por 6 a 1 no jogo de ida, em Cusco
Não faltou vontade ao Botafogo na noite desta quinta-feira (20), no Nilton Santos, contra o Cienciano-PER. Após a goleada pelo placar de 6 a 1 no jogo de ida, em Cusco, o Glorioso venceu por 1 a 0 e se despediu da Copa Sul-Americana nas oitavas de final. O gol do jogo foi marcado por Danilo Pereira, ainda no começo.
O Glorioso, agora, se prepara de olho no duelo da próxima segunda-feira (24), pelo Brasileirão, com o Athletico-PR, novamente em casa. O Cienciano irá enfrentar o Montevideo City Torque, do Uruguai, nas quartas de final da competição continental.
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Botafogo x Cienciano: como foi o jogo?
Botafogo não aproveita
Volume de jogo o Glorioso teve para, ao menos, encostar no agregado ainda no primeiro tempo. Sob o comando de Rodrigo Bellão, interini após a demissão de Franclim Carvalho, o time foi pura disposição e deu ótimos sinais. O primeiro gol não demorou a sair, com Danilo Pereira, aos dez minutos, após linda assistência de Álvaro Montoro. Depois disso, impressionou o número de chances desperdiçadas.
Claras, foram duas com Arthur Cabral, cara a cara com o goleiro Espinoza — sendo uma em que não alcançou a bola e o zagueiro tirou em cima da linha —, e uma com Vitinho, que, dentro da pequena área, chutou por cima. O Cienciano, por sua vez. pouco se preocupou em atacar. O Botafogo ainda teve um gol anulado na primeira etapa, marcado por Danilo, devido a toque no braço.
Desânimo
A frustração tomou conta do Botafogo logo aos três minutos da segunda etapa, quando o árbitro paraguaio Juan Benítez, após chamado do VAR, retirou o pênalti marcado em Alex Telles por falta na origem da jogada. Este foi o marco do fim do jogo tamanha irritação com a equipe de arbitragem.
Depois do lance, que causou paralisação por cerca de cinco minutos, o Botafogo acabou. Foram poucos os lances de perigo e muitos os erros no meio-campo. A torcida, inclusive, não poupou os destaques Medina e Danilo de vaias no Nilton Santos. O coletivo, mais uma vez, criou muito, mas extraiu pouco de onde mais era esperado. Fim de sonho para o Alvinegro, que agora tem apenas o Brasileirão até o fim do ano
Visão do Lance!
Lances Capitais 💡
As coisas poderiam ter sido diferentes caso as chances tivessem sido convertidas. Arthur Cabral deixou o campo tendo empilhado gols perdidos.
Deu aula 🏅
Quem mais de destacou no jogo foi a torcida. Apesar do placar da ida, mais de 22 mil torcedores foi ao Nilton Santos e apoiaram o Glorioso em busca da improvável virada.
Ficaram abaixo 📉
Todo o trio de meio-campo, formado por Huguinho, Danilo e Cristian Medina, além do centroavante Arthur Cabral. O jogo pouco fluiu com a trinca, e o atacante, quando foi acionado em condições claras, desperdiçou. Fez muita falta.
Ei, juiz! 📣
O Botafogo reclamou muito da anulação do pênalti marcado em Alex Telles, ainda no começo da segunda etapa. O árbitro Juan Benítez foi ao monitor do VAR e assinalou falta de Vitinho na origem da jogada.
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✅ FICHA TÉCNICA
Botafogo 1 🆚 0 Cienciano-PER
Copa Sul-Americana - Oitavas de final (volta)
📆 Data e horário: quinta-feira, 20 de agosto de 2026, às 21h30 (de Brasília)
📍 Local: Estádio Nilton Santos
🟨 Arbitragem: Juan Benítez (PAR)
🚩 Assistentes: Eduardo Cardozo (PAR) e Milcíades Saldívar (PAR)
🖥️ VAR: Ulises Mereles (PAR)
Gols: Danilo Pereira 10'/1ºT
Cartões amarelos: Alex Telles e Huguinho (BOT); Arias, Barreto, Cabello e Amondarain (CIE)
⚽ ESCALAÇÕES
BOTAFOGO (Técnico: Franclim Carvalho)
Warleson (Gabriel Batista), Vitinho, Ferraresi, Justino e Alex Telles; Huguinho (Junior Santos), Danilo (Edenilson) e Medina (Matheus Martins); Montoro, Danilo Pereira (Kadir) e Arthur Cabral.
CIENCIANO (Técnico: Horacio Melgarejo)
Espinoza, Cabello, Amondarain, Núñez, Becerra e Martinich; Arias (Caparó), Romagnoli (Bandiera) e Hohberg (Aguirre); Garcés (Succar) e Barreto (Robles).
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