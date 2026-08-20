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Botafogo vence em casa, mas se despede da Sul-Americana

Pesou a goleada sofrida por 6 a 1 no jogo de ida, em Cusco

PorLeonardo BessaRio de Janeiro (RJ)
20/08/2026 23:32
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Botafogo se despediu da Copa Sul-Americana
Botafogo foi eliminado da Sul-Americana (Foto: Vítor Silva/Botafogo)

Não faltou vontade ao Botafogo na noite desta quinta-feira (20), no Nilton Santos, contra o Cienciano-PER. Após a goleada pelo placar de 6 a 1 no jogo de ida, em Cusco, o Glorioso venceu por 1 a 0 e se despediu da Copa Sul-Americana nas oitavas de final. O gol do jogo foi marcado por Danilo Pereira, ainda no começo.

O Glorioso, agora, se prepara de olho no duelo da próxima segunda-feira (24), pelo Brasileirão, com o Athletico-PR, novamente em casa. O Cienciano irá enfrentar o Montevideo City Torque, do Uruguai, nas quartas de final da competição continental.

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Botafogo x Cienciano: como foi o jogo?

Botafogo não aproveita

Volume de jogo o Glorioso teve para, ao menos, encostar no agregado ainda no primeiro tempo. Sob o comando de Rodrigo Bellão, interini após a demissão de Franclim Carvalho, o time foi pura disposição e deu ótimos sinais. O primeiro gol não demorou a sair, com Danilo Pereira, aos dez minutos, após linda assistência de Álvaro Montoro. Depois disso, impressionou o número de chances desperdiçadas.

Claras, foram duas com Arthur Cabral, cara a cara com o goleiro Espinoza — sendo uma em que não alcançou a bola e o zagueiro tirou em cima da linha —, e uma com Vitinho, que, dentro da pequena área, chutou por cima. O Cienciano, por sua vez. pouco se preocupou em atacar. O Botafogo ainda teve um gol anulado na primeira etapa, marcado por Danilo, devido a toque no braço.

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Danilo Pereira marca o primeiro gol do Botafogo contra o Cienciano
Danilo Pereira fez o gol do Botafogo contra o Cienciano (Foto: Pablo Porciuncula / AFP)

Desânimo

A frustração tomou conta do Botafogo logo aos três minutos da segunda etapa, quando o árbitro paraguaio Juan Benítez, após chamado do VAR, retirou o pênalti marcado em Alex Telles por falta na origem da jogada. Este foi o marco do fim do jogo tamanha irritação com a equipe de arbitragem.

Depois do lance, que causou paralisação por cerca de cinco minutos, o Botafogo acabou. Foram poucos os lances de perigo e muitos os erros no meio-campo. A torcida, inclusive, não poupou os destaques Medina e Danilo de vaias no Nilton Santos. O coletivo, mais uma vez, criou muito, mas extraiu pouco de onde mais era esperado. Fim de sonho para o Alvinegro, que agora tem apenas o Brasileirão até o fim do ano

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As coisas poderiam ter sido diferentes caso as chances tivessem sido convertidas. Arthur Cabral deixou o campo tendo empilhado gols perdidos.

Deu aula 🏅

Quem mais de destacou no jogo foi a torcida. Apesar do placar da ida, mais de 22 mil torcedores foi ao Nilton Santos e apoiaram o Glorioso em busca da improvável virada.

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Ficaram abaixo 📉

Todo o trio de meio-campo, formado por Huguinho, Danilo e Cristian Medina, além do centroavante Arthur Cabral. O jogo pouco fluiu com a trinca, e o atacante, quando foi acionado em condições claras, desperdiçou. Fez muita falta.

Ei, juiz! 📣

O Botafogo reclamou muito da anulação do pênalti marcado em Alex Telles, ainda no começo da segunda etapa. O árbitro Juan Benítez foi ao monitor do VAR e assinalou falta de Vitinho na origem da jogada.

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FICHA TÉCNICA
Botafogo 1 🆚 0 Cienciano-PER
Copa Sul-Americana - Oitavas de final (volta)

📆 Data e horário: quinta-feira, 20 de agosto de 2026, às 21h30 (de Brasília)
📍 Local: Estádio Nilton Santos
🟨 Arbitragem: Juan Benítez (PAR)
🚩 Assistentes: Eduardo Cardozo (PAR) e Milcíades Saldívar (PAR)
🖥️ VAR: Ulises Mereles (PAR)

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Gols: Danilo Pereira 10'/1ºT

Cartões amarelos: Alex Telles e Huguinho (BOT); Arias, Barreto, Cabello e Amondarain (CIE)

⚽ ESCALAÇÕES

BOTAFOGO (Técnico: Franclim Carvalho)

Warleson (Gabriel Batista), Vitinho, Ferraresi, Justino e Alex Telles; Huguinho (Junior Santos), Danilo (Edenilson) e Medina (Matheus Martins); Montoro, Danilo Pereira (Kadir) e Arthur Cabral.

CIENCIANO (Técnico: Horacio Melgarejo)

Espinoza, Cabello, Amondarain, Núñez, Becerra e Martinich; Arias (Caparó), Romagnoli (Bandiera) e Hohberg (Aguirre); Garcés (Succar) e Barreto (Robles).

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