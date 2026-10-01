Tite tem espaço para potencializar peças-chave do Botafogo

O Botafogo aproveita a pausa no calendário do futebol brasileiro com a Data Fifa para fazer ajustes importantes visando o restante da temporada. O técnico Tite, com tempo para treinar a equipe no CT Lonier, vai em busca do encaixe ideal para potencializar peças importantes do elenco.

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São muitos os problemas apresentados pelo Glorioso na temporada, em todos os setores. A disputa por posição na zaga, aliada a desfalques constantes, dificulta a formação do quarteto para dar um padrão de jogo.

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Se Ferraresi, Arthur Chaves, Lucas Monzón e Justino brigam por duas vagas no miolo de zaga, as laterais, ao menos, estão resolvidas com Alex Telles e Vitinho. O foco, agora, é aumentar a performance, principalmente nas chegadas no terço final do gramado.

Referências do Botafogo abaixo do esperado

Tite tem missões claras para o próximo recorte de jogos, contra Vasco, Coritiba, Chapecoense, Internacional e Remo: potencializar os destaques do time. No segundo tempo da derrota para o Mirassol, houve um sinal de que as coisas podem mudar.

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Grande nome do plantel, Danilo mostra na Seleção Brasileira como deve ser escalado. Ainda que melhore a qualidade da saída de bola, o camisa 8 brilha quando pisa na área e leva perigo. Isso o fez ir à Copa do Mundo após grandes atuações no primeiro semestre, o que foi perdido sob o comando do ex-técnico Franclim Carvalho.

Muito utilizado na saída de jogo ou como segundo volante, Cristian Medina pede passagem para atuar na posição em que se destacou pelo Estudiantes-ARG e chamou atenção do Botafogo no mercado. Como meia-esquerda, o camisa 6 carrega bem a bola, dá profundidade e tem a força necessária para ajudar na recomposição, ação quando o jogador volta para fechar a linha de defesa sem a bola.

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Dentro desse sistema, naturalmente, Álvaro Montoro aparece como um autêntico camisa 10. Escalado pela esquerda em grande parte do ano, o jovem, grande joia do Alvinegro, pouco rende pelo setor e ainda prejudica na marcação. Quando é centralizado, surge como elo perfeito para a armação fluir. Esse, talvez, seja o ponto alto do trabalho a ser realizado por Tite.

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Danilo em ação pelo Botafogo (Foto: Peter Ilicciev/Agencia Enquadrar/Folhapress)

Ataque em baixa

Arthur Cabral conta com a confiança, mas vive momento delicado com a camisa do Botafogo. Pouco acionado e, quando recebe, entregando abaixo do esperado, o centroavante aguarda por um sistema que o favoreça. Tite, vale destacar, tem como marca potencializar os homens de frente.

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A cereja do bolo é Hakim Ziyech. O marroquino, que estreou contra o Mirassol, jogou centralizado e mais à frente que o indicado ao longo de sua carreira. Pode aparecer como um segundo atacante, mas é sabido que seu auge foi vivido atuando nas extremidades, principalmente à direita do gramado.

Do meio para frente, o Botafogo tem um esqueleto de muita qualidade técnica e capacidade de mudar cenários. Novamente a palavra "encaixe" aparece, para alcançar os 100% e passar a entregar resultados.

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Na 12ª colocação do Campeonato Brasileiro, com 35 pontos, o Botafogo volta a campo na próxima quarta-feira (7), contra o rival Vasco, no Nilton Santos, às 20h30 (de Brasília). A partida será válida pela 29ª rodada.