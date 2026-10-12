Com mudanças, Tite define escalação do Botafogo para enfrentar o Coritiba

O Botafogo está escalado para enfrentar o Coritiba nesta segunda-feira (12), às 16h (de Brasília), no Couto Pereira, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Alvinegro terá Marçal improvisado na zaga, Allan no meio-campo e Matheus Martins no ataque. A equipe busca se recuperar após a derrota no clássico contra o Vasco.

O Botafogo vai a campo com: Gabriel Batista; Vitinho, Ferraresi, Marçal e Alex Telles; Allan, Cristian Medina e Danilo; Ziyech, Arthur Cabral e Matheus Martins.

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A principal mudança acontece no sistema defensivo. Arthur Chaves, que sofreu uma contusão na região da bacia e do abdômen durante o clássico contra o Vasco, está fora da partida. Lucas Monzón, com dores na panturrilha, também não viajou com a delegação. Diante das ausências, Marçal assume uma vaga na zaga ao lado de Ferraresi.

Na lateral direita, Vitinho retorna após sofrer um trauma cervical no último compromisso. Alex Telles completa a linha defensiva pelo lado esquerdo.

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No meio-campo, Allan, Cristian Medina e Danilo formam o trio titular. O setor ofensivo terá Ziyech, Matheus Martins e Arthur Cabral

Álvaro Montoro, recuperado de uma lesão no tornozelo, não aparece entre os titulares. O argentino vinha sendo uma das opções de criação do Botafogo, mas a formação escolhida para enfrentar o Coritiba terá outras alternativas no setor.

Botafogo busca recuperação no Campeonato Brasileiro contra o Coritiba

O Botafogo chega ao confronto com o Coritiba após perder por 2 a 1 para o Vasco, na última rodada. A equipe ocupa a 13ª colocação do Campeonato Brasileiro, com 35 pontos, e tenta se afastar da parte inferior da tabela.

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Além dos desfalques no elenco, o Alvinegro não terá o técnico Tite à beira do gramado. O treinador cumpre suspensão após ter sido expulso no clássico contra o Vasco.

O Coritiba, por sua vez, antes de enfrentar o Botafogo, soma 38 pontos e também tenta se recuperar de uma derrota. Na última quinta-feira (8), a equipe paranaense foi goleada por 4 a 0 pelo Fluminense, no Maracanã, com três gols de Savarino e um de Lucho Acosta.

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O confronto desta segunda-feira é importante para as duas equipes na disputa por posições na tabela. Uma vitória permitiria ao Botafogo diminuir a distância para o adversário e ganhar fôlego na sequência do Brasileirão.

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