Botafogo vive pior campanha como visitante na Era SAF no Brasileirão

A derrota no clássico contra o Vasco ligou o sinal de alerta no Botafogo para a reta final do Brasileirão. Na 13ª colocação, com 35 pontos, a equipe comandada pelo técnico Tite se prepara para encarar o Coritiba nesta segunda-feira (16h), no Couto Pereira, tendo que superar um incômodo fantasma: a fragilidade quando atua longe dos seus domínios.

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Com 33,3% de aproveitamento fora do Rio, Botafogo registra seu pior desempenho como visitante na Era SAF (Foto: Vitor Silva / Botafogo)

Em 14 compromissos longe do Estádio Nilton Santos nesta edição do Brasileirão, o Alvinegro acumula oito derrotas. O retrospecto negativo assegura que a temporada de 2026 terminará marcada como a pior jornada do clube como visitante desde a implementação da SAF.

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Raio-X da queda longe do Rio

A oscilação longe da torcida fica evidente no retrospecto recente do campeonato. Nos últimos cinco jogos fora de casa, o Botafogo sofreu quatro derrotas (contra Mirassol, Flamengo, Vitória e Bahia), conquistando apenas uma vitória — sobre o Cruzeiro no Mineirão, encerrando um jejum de dez anos sem vencer o clube mineiro em BH.

De acordo com o levantamento estatístico da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), o Glorioso ostenta apenas o 14º melhor aproveitamento como visitante na competição, somando escassos 33,33% dos pontos disputados fora de casa.

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2022: 54,3% de aproveitamento (9V - 4E - 6D)

54,3% de aproveitamento (9V - 4E - 6D) 2023: 47,3% de aproveitamento (7V - 6E - 6D)

47,3% de aproveitamento (7V - 6E - 6D) 2024 (ano dos títulos): 66,6% de aproveitamento (11V - 5E - 3D)

66,6% de aproveitamento (11V - 5E - 3D) 2025: 43,8% de aproveitamento (6V - 7E - 6D)

43,8% de aproveitamento (6V - 7E - 6D) 2026 (atual): 33,3% de aproveitamento (4V - 2E - 8D)

Maratona de viagens

Ligar os motores longe do Nilton Santos é um requisito obrigatório para as ambições de Tite. Das nove partidas restantes da 30ª à 38ª rodada do Brasileirão, a tabela reservou mais viagens do que apresentações no Rio.

Botafogo de Tite terá maratona de viagens na reta final do Brasileirão para reverter o retrospecto negativo (Foto: Vitor Silva / Botafogo)

Além do duelo contra o Coritiba, o Alvinegro terá pela frente compromissos fora de casa contra Internacional, Remo, Corinthians e encerrará a participação na competição diante do Santos. Em contrapartida, fará apenas quatro jogos em seus domínios: Chapecoense, Atlético-MG, São Paulo e Bahia. A virada de chave longe da capital carioca tornou-se a prioridade absoluta para fechar a temporada de forma competitiva.