Botafogo vive pior campanha como visitante na Era SAF no Brasileirão
Com oito derrotas fora de casa, Botafogo enfrenta maratona de viagens no fim do Brasileirão
A derrota no clássico contra o Vasco ligou o sinal de alerta no Botafogo para a reta final do Brasileirão. Na 13ª colocação, com 35 pontos, a equipe comandada pelo técnico Tite se prepara para encarar o Coritiba nesta segunda-feira (16h), no Couto Pereira, tendo que superar um incômodo fantasma: a fragilidade quando atua longe dos seus domínios.
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Em 14 compromissos longe do Estádio Nilton Santos nesta edição do Brasileirão, o Alvinegro acumula oito derrotas. O retrospecto negativo assegura que a temporada de 2026 terminará marcada como a pior jornada do clube como visitante desde a implementação da SAF.
Raio-X da queda longe do Rio
A oscilação longe da torcida fica evidente no retrospecto recente do campeonato. Nos últimos cinco jogos fora de casa, o Botafogo sofreu quatro derrotas (contra Mirassol, Flamengo, Vitória e Bahia), conquistando apenas uma vitória — sobre o Cruzeiro no Mineirão, encerrando um jejum de dez anos sem vencer o clube mineiro em BH.
De acordo com o levantamento estatístico da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), o Glorioso ostenta apenas o 14º melhor aproveitamento como visitante na competição, somando escassos 33,33% dos pontos disputados fora de casa.
- 2022: 54,3% de aproveitamento (9V - 4E - 6D)
- 2023: 47,3% de aproveitamento (7V - 6E - 6D)
- 2024 (ano dos títulos): 66,6% de aproveitamento (11V - 5E - 3D)
- 2025: 43,8% de aproveitamento (6V - 7E - 6D)
- 2026 (atual): 33,3% de aproveitamento (4V - 2E - 8D)
Maratona de viagens
Ligar os motores longe do Nilton Santos é um requisito obrigatório para as ambições de Tite. Das nove partidas restantes da 30ª à 38ª rodada do Brasileirão, a tabela reservou mais viagens do que apresentações no Rio.
Além do duelo contra o Coritiba, o Alvinegro terá pela frente compromissos fora de casa contra Internacional, Remo, Corinthians e encerrará a participação na competição diante do Santos. Em contrapartida, fará apenas quatro jogos em seus domínios: Chapecoense, Atlético-MG, São Paulo e Bahia. A virada de chave longe da capital carioca tornou-se a prioridade absoluta para fechar a temporada de forma competitiva.
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