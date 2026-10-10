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Botafogo vive pior campanha como visitante na Era SAF no Brasileirão

Com oito derrotas fora de casa, Botafogo enfrenta maratona de viagens no fim do Brasileirão

PorPedro BernardoRio de Janeiro (RJ)
10/10/2026 17:45
Supervisionado porAndré Carbone,
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Tite à beira do campo em Botafogo x Vasco
Com 33,3% de aproveitamento fora do Rio, Botafogo registra seu pior desempenho como visitante na Era SAF (Foto: Thiago Ribeiro / AGIF / Folhapress)

A derrota no clássico contra o Vasco ligou o sinal de alerta no Botafogo para a reta final do Brasileirão. Na 13ª colocação, com 35 pontos, a equipe comandada pelo técnico Tite se prepara para encarar o Coritiba nesta segunda-feira (16h), no Couto Pereira, tendo que superar um incômodo fantasma: a fragilidade quando atua longe dos seus domínios.

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Ziyech Botafogo
Com 33,3% de aproveitamento fora do Rio, Botafogo registra seu pior desempenho como visitante na Era SAF (Foto: Vitor Silva / Botafogo)

Em 14 compromissos longe do Estádio Nilton Santos nesta edição do Brasileirão, o Alvinegro acumula oito derrotas. O retrospecto negativo assegura que a temporada de 2026 terminará marcada como a pior jornada do clube como visitante desde a implementação da SAF.

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Raio-X da queda longe do Rio

A oscilação longe da torcida fica evidente no retrospecto recente do campeonato. Nos últimos cinco jogos fora de casa, o Botafogo sofreu quatro derrotas (contra Mirassol, Flamengo, Vitória e Bahia), conquistando apenas uma vitória — sobre o Cruzeiro no Mineirão, encerrando um jejum de dez anos sem vencer o clube mineiro em BH.

De acordo com o levantamento estatístico da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), o Glorioso ostenta apenas o 14º melhor aproveitamento como visitante na competição, somando escassos 33,33% dos pontos disputados fora de casa.

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  • 2022: 54,3% de aproveitamento (9V - 4E - 6D)
  • 2023: 47,3% de aproveitamento (7V - 6E - 6D)
  • 2024 (ano dos títulos): 66,6% de aproveitamento (11V - 5E - 3D)
  • 2025: 43,8% de aproveitamento (6V - 7E - 6D)
  • 2026 (atual): 33,3% de aproveitamento (4V - 2E - 8D)

Maratona de viagens

Ligar os motores longe do Nilton Santos é um requisito obrigatório para as ambições de Tite. Das nove partidas restantes da 30ª à 38ª rodada do Brasileirão, a tabela reservou mais viagens do que apresentações no Rio.

Tite na derrota do Botafogo para o Vasco Vitor SilvaBotafogo
Botafogo de Tite terá maratona de viagens na reta final do Brasileirão para reverter o retrospecto negativo (Foto: Vitor Silva / Botafogo)

Além do duelo contra o Coritiba, o Alvinegro terá pela frente compromissos fora de casa contra Internacional, Remo, Corinthians e encerrará a participação na competição diante do Santos. Em contrapartida, fará apenas quatro jogos em seus domínios: Chapecoense, Atlético-MG, São Paulo e Bahia. A virada de chave longe da capital carioca tornou-se a prioridade absoluta para fechar a temporada de forma competitiva.

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