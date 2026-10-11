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Com desfalques, Botafogo viaja para encarar o Coritiba

Dois zagueiros ficam no Rio para tratar lesões; Montoro volta

PorMarcio DolzanRio de Janeiro (RJ)
11/10/2026 15:35
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Alex Telles faz sinal de positivo antes da viagem do Botafogo para encarar o Coritiba
Alex Telles está entre os relacionados para o jogo desta segunda-feira (Foto: Vitor Silva/Botafogo)

O Botafogo terá dois desfalques certos na defesa para a partida desta segunda-feira (12), diante do Coritiba, fora de casa, pela 30ª rodada do Brasileirão Série A. Os zagueiros Arthur Chaves e Lucas Monzon não foram relacionados pelo técnico Tite por contusão.

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Arthur Chaves está em tratamento do osso ilíaco e do abdômen. Ele sofreu um trauma na região na derrota por 2 a 1 no clássico com o Vasco, na semana passada. O jogador saiu de campo no Nilton Santos e foi encaminhado ao hospital para a realização de exames.

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No mesmo jogo, Vitinho sentiu dores na cervical e também passou por exames de imagem, mas nenhuma lesão foi constatada. Com isso, ele foi relacionado normalmente e está à disposição para o jogo desta segunda.

Lucas Monzón, por sua vez, acusou dores na panturrilha e ficará em tratamento no Rio. O jogador será reavaliado ao longo da semana.

Por outro lado, Tite terá o retorno do meia argentino Alvaro Montoro, que não enfrentou o Vasco por causa de um acidente doméstico. Ele está recuperado e apto para o jogo no Couto Pereira, marcado para às 16h (de Brasília) desta segunda.

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Outro desfalque é o próprio Tite, que não poderá ficar à beira do gramado por ter sido expulso no clássico. O treinador, porém, viajou com o grupo a Curitiba.

Danilo embarca com o Botafogo para encarar o Coritiba
Danilo também viajou com o grupo para o jogo com o Coritiba, pela 30ª rodada do Brasileirão (Foto: Vitor Silva/Botafogo)

Lista de relacionados do Botafogo para o jogo com o Coritiba

Goleiros: Gabriel Batista, Warleson e Cleber Lucas;

Defensores: Ponte, Vitinho, Alex Telles, Paulinho, Marçal, Justino e Ferraresi;

Meio-campistas: Allan, Domingos, Danilo, Huguinho, Medina e Montoro;

Atacantes: Ziyech, Kauan Toledo, Arthur Cabral, Danilo Pereira, Kadir, Matheus Martins e Tiquinho Soares.

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