Com a saída de Jair, Kaio Pantaleão deve ganhar espaço como titular no Botafogo

Como novo reforço do Botafogo para o segundo semestre, o zagueiro Kaio Pantaleão está prestes a conquistar uma vaga entre os titulares, especialmente após a saída de Jair para o Nottingham Forest e a lesão de Bastos, que passou por uma cirurgia no joelho esquerdo.

continua após a publicidade

➡️Craque do PSG elogia Botafogo: ‘Se você não jogar 100%, você perde’

Aos 29 anos, Kaio foi trazido do Krasnodar, na Rússia, e já está se firmando no elenco alvinegro. Apresentado há pouco mais de um mês, o defensor fez sua estreia na derrota por 1 a 0 contra o Palmeiras, nas oitavas de final do Mundial de Clubes da Fifa, e teve uma atuação sólida.

Kaio Pantaleão em ação pelo Krasnodar (Foto: Divulgação)

Destro, Kaio Pantaleão se destaca pela versatilidade — ele pode atuar tanto como zagueiro quanto como volante. No elenco atual, ele é o principal zagueiro que joga com a perna direita disponível, já que Alexander Barboza e David Ricardo, outros nomes frequentes na zaga, são canhotos.

continua após a publicidade

➡️Emprestado pelo Botafogo, Matheus Nascimento marca gol relâmpago em vitória do LA Galaxy

O volante Danilo Barbosa também pode ser utilizado de forma improvisada na defesa e também é uma opção. Outros caminhos incluem Phillipe Sampaio, que retornou de empréstimo ao Atlético-GO, e o jovem Serafim, formado nas categorias de base do clube.

➡️ Tudo sobre o Fogão agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Botafogo

Natural de São Paulo, Kaio Fernando da Silva Pantaleão foi revelado nas categorias de base da Ferroviária. Em 2017, transferiu-se para o Santa Clara, de Portugal, onde começou sua trajetória no futebol europeu. Seu bom desempenho chamou a atenção do Krasnodar, da Rússia, que o contratou em 2019.

continua após a publicidade

Pelo clube russo, Kaio se firmou como titular ao longo de seis temporadas e viveu seu auge na última, quando foi campeão do Campeonato Russo. Ao todo, disputou 123 partidas com a camisa do Krasnodar, marcou quatro gols e contribuiu com uma assistência.