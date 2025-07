O Botafogo enfrenta o Mixto-MT neste sábado (5), às 19h (horário de Brasília), pelas quartas de final da Série A2 feminina. A bola rola no Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ), e conta com transmissão da Botafogo TV (Youtube).

continua após a publicidade

No primeiro jogo, as Gloriosas venceram o Mixto-MT por 2 a 1, fora de casa, e agora precisam de um empate para se classificar à primeira divisão. Torcedores que quiserem acompanhar a partida no estádio terão entrada gratuita através dos portões do Setor Leste Inferior.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Ficha do jogo BOT MIX Quartas de final Brasileirão Feminino Série A2 Data e Hora Sábado (5), às 19h (horário de Brasília) Local Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ) Árbitro Rejane Caetano da Silva (RJ) Assistentes Beatriz Geraldini de Sousa (RJ) Onde assistir Botafogo TV

Na primeira fase, o Botafogo terminou na vice-liderança do Grupo A, com 16 pontos somados em sete rodadas. Foram cinco vitórias, um empate e uma derrota, com vitória por 2 a 1 no jogo de ida, contra o Mixto, o que colocou as Gloriosas a um empate do acesso à primeira divisão.

continua após a publicidade

Analu comemora gol do Botafogo feminino na Copa do Brasil. (Foto: Arthur Barreto/Botafogo)

O Mixto-MT fechou a fase de grupos na terceira colocação do Grupo B, com três vitórias e quatro empates. A equipe teve um aproveitamento de 61% e tenta o acesso longe dos seus comandos.

➡️Invicto, Santos encara Ação-MT na Vila por acesso à elite do Brasileirão Feminino

Confira as informações do jogo entre Botafogo x Mixto-MT feminino

✅ FICHA TÉCNICA

BOTAFOGO X MIXTO-MT FEMININO - SÉRIE A2 FEMININA

🏆 Quartas de final - Série A2 feminina

📆 Data e horário : sábado (5), às 19h (horário de Brasília)

: sábado (5), às 19h (horário de Brasília) 📍 Local : Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ)

: Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ) 📺 Onde assistir: TV Botafogo (Youtube)

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

BOTAFOGO (Técnico: Léo Goulart):

Michele; Sinara, Thaiane, Grazy e Natana; Bebê, Duda Basílio e Júllia; Tipa, Carol e Bia.

MIXTO-MT (Técnica: Daniela Alves)

Thaynara; Jeniffer, Giovanna, Juju e Lorena; Michelle, Vitória Cardozo e Sabrina; Hadri, Balbino e Marcelly.