Emprestado pelo Botafogo, Matheus Nascimento marca gol relâmpago em vitória do LA Galaxy

Emprestado pelo Botafogo ao LA Galaxy, Matheus Nascimento balançou as redes logo nos primeiros minutos da vitória do time californiano por 3 a 0 contra o Vancouver Whitecaps, na noite da última sexta-feira (4), em Los Angeles, pela Major League Soccer (MLS).

Com menos de dois minutos de jogo, Matheus mostrou seu instinto goleador ao aproveitar um rebote do goleiro adversário, abrindo o placar e ajudando a garantir a vitória do Galaxy diante de sua torcida. Este foi o segundo gol do brasileiro no clube norte-americano, onde ele também já contribuiu com uma assistência.

Reconhecido como uma das maiores promessas das categorias de base do Botafogo nos últimos anos, Matheus fez sua estreia no time profissional aos 16 anos, mas não conseguiu se firmar como na categoria principal. No clube carioca, ele disputou 96 partidas, marcou 12 gols e deu sete assistências.

O empréstimo ao LA Galaxy foi oficializado em fevereiro deste ano, com a expectativa de que ele tivesse mais oportunidades em campo e pudesse desenvolver suas habilidades. Desde então, Matheus Nascimento já entrou em campo 15 vezes, anotando dois gols e uma assistência. O vínculo com o clube norte-americano vai até o final desta temporada, com término previsto para dezembro de 2025.

O momento do atleta na MLS reacende a esperança de que ele possa retomar sua carreira e, quem sabe, um dia brilhar pelo Botafogo.