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Dê suas notas: Botafogo é goleado pelo Cienciano pela Sul-Americana

Equipes voltam a se enfrentar no Rio de Janeiro

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
13/08/2026 23:45
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O Botafogo foi goleado por 6 a 1 pelo Cieniano pela Copa Sul-Americana
O Botafogo foi goleado por 6 a 1 pelo Cieniano pela Copa Sul-Americana (Foto: Jose Angulo / AFP)

O Botafogo foi goleado por 6 a 1 pelo Cienciano-PER, nesta quinta-feira (13), pela ida das oitavas de final da Copa Sul-Americana. O Alvinegro foi presa fácil ao time peruano na altitude de 3.500 metros e sofreu a maior goleada da sua história em competições internacionais. Dê suas notas aos jogadores da equipe comandada por Franclim Carvalho!

O jogo de volta será na próxima quinta (20), no Nilton Santos, no Rio de Janeiro.

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Como foi Cienciano x Botafogo?

O Botafogo não viu a cor da bola em Cusco na etapa inicial e foi severamente punido. Modificado na escalação e taticamente, além de muito exposto nas chegadas pelos lados da equipe do Cienciano, o Glorioso foi para o intervalo já nas cordas e sendo goleado pelos donos da casa, que sobraram fisicamente e aproveitaram muitas falhas de marcação.

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Antes dos 30 minutos de jogo o Cienciano já vencia a equipe alvinegra pelo placar de 3 a 0, com gols de Succar (duas vezes, sendo o segundo com falha de Warleson) e Bandiera — este muito questionado pelo Botafogo, que pediu toque no braço do atacante. Aos 34, Martinich acertou lindo chute de muito longe no ângulo esquerdo de Warleson, que nada pôde fazer. A pressão dos peruanos no Estádio Garcilaso de la Vega foi enorme.

Logo na volta do intervalo, um golaço de falta do atacante Matheus Martins deu vida ao Botafogo, mas o time não teve força para buscar uma reação visando diminuir o marcador. O Cienciano seguiu encontrando espaços e voltou a aumentar o placar com Bandiera, aos 13 minutos. Desorganização total diante de um adversário que fez o mínimo.

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Tempo não faltou para Franclim Carvalho organizar o sistema defensivo do Botafogo. Um gol atrás do outro, intervalo, equipe dimunuindo o placar… Sem alterações. Tanto taticamente quanto a peças. Um show de horrores em campo e à beira do gramado. A pressão seguiu a mesma, demorou, mas gerou o sexto gol com Succar, o nome do jogo.

No fim, o Botafogo ainda teve um gol de Edenilson anulado. Sem pena, o Cienciano ignorou investimento, tradição e goleou o Glorioso pelo placar de 6 a 1. Uma das maiores vergonhas da história do Botafogo de Futebol e Regatas.

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O Botafogo foi goleado por 6 a 1 pelo Cieniano pela Copa Sul-Americana
O Botafogo foi goleado por 6 a 1 pelo Cieniano pela Copa Sul-Americana (Foto: Jose Angulo / AFP)

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