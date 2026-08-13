Dê suas notas: Botafogo é goleado pelo Cienciano pela Sul-Americana
Equipes voltam a se enfrentar no Rio de Janeiro
O Botafogo foi goleado por 6 a 1 pelo Cienciano-PER, nesta quinta-feira (13), pela ida das oitavas de final da Copa Sul-Americana. O Alvinegro foi presa fácil ao time peruano na altitude de 3.500 metros e sofreu a maior goleada da sua história em competições internacionais. Dê suas notas aos jogadores da equipe comandada por Franclim Carvalho!
O jogo de volta será na próxima quinta (20), no Nilton Santos, no Rio de Janeiro.
+ John Textor diz que Eagle Bidco não apresentou defesa em disputa pelo controle do Botafogo
Como foi Cienciano x Botafogo?
O Botafogo não viu a cor da bola em Cusco na etapa inicial e foi severamente punido. Modificado na escalação e taticamente, além de muito exposto nas chegadas pelos lados da equipe do Cienciano, o Glorioso foi para o intervalo já nas cordas e sendo goleado pelos donos da casa, que sobraram fisicamente e aproveitaram muitas falhas de marcação.
Antes dos 30 minutos de jogo o Cienciano já vencia a equipe alvinegra pelo placar de 3 a 0, com gols de Succar (duas vezes, sendo o segundo com falha de Warleson) e Bandiera — este muito questionado pelo Botafogo, que pediu toque no braço do atacante. Aos 34, Martinich acertou lindo chute de muito longe no ângulo esquerdo de Warleson, que nada pôde fazer. A pressão dos peruanos no Estádio Garcilaso de la Vega foi enorme.
Logo na volta do intervalo, um golaço de falta do atacante Matheus Martins deu vida ao Botafogo, mas o time não teve força para buscar uma reação visando diminuir o marcador. O Cienciano seguiu encontrando espaços e voltou a aumentar o placar com Bandiera, aos 13 minutos. Desorganização total diante de um adversário que fez o mínimo.
Tempo não faltou para Franclim Carvalho organizar o sistema defensivo do Botafogo. Um gol atrás do outro, intervalo, equipe dimunuindo o placar… Sem alterações. Tanto taticamente quanto a peças. Um show de horrores em campo e à beira do gramado. A pressão seguiu a mesma, demorou, mas gerou o sexto gol com Succar, o nome do jogo.
No fim, o Botafogo ainda teve um gol de Edenilson anulado. Sem pena, o Cienciano ignorou investimento, tradição e goleou o Glorioso pelo placar de 6 a 1. Uma das maiores vergonhas da história do Botafogo de Futebol e Regatas.
🔥 Até R$100 de volta em crédito se perder - jogue R$100 e confira as regras
*18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.
Botafogo
Franclim Carvalho é sincero sobre goleada sofrida pelo Botafogo: 'Envergonha'Há 1 minuto
Fora de Campo
Torcida do Botafogo manda recado a Franclim após vexame históricoHá 16 minutos
Fora de Campo
Rivais não perdoam Botafogo após goleada do Cienciano: 'Nunca serão'Há 19 minutos
Botafogo
Vergonha! Botafogo leva seis do Cienciano e dá vexame na Sul-AmericanaHá 38 minutos
Fora de Campo
Decisão da arbitragem em Cienciano x Botafogo causa revoltaHá 1 hora
Fora de Campo
PVC critica decisão de arbitragem em Cienciano x Botafogo: 'Errou'Há 1 hora
Mais LANCE!