Franclim Carvalho é sincero sobre goleada sofrida pelo Botafogo: 'Envergonha' Glorioso perdeu para o Cienciano por 6 a 1

Só uma atuação histórica em casa levará o Botafogo às quartas de final da Copa Sul-Americana. Nesta quinta-feira (13), em Cusco, no Peru, o Glorioso foi atropelado pelo Cienciano pelo placar de 6 a 1 e ficou em situação delicada na competição. Após a partida, o técnico Franclim Carvalho explicou as alterações no 11 inicial e classificou a derrota como uma vergonha.

O Botafogo foi a campo com trocas nas laterais — Marçal e Ponte nos lugares de Telles e Vitinho —, nova formatação de meio-campo e mudança no ataque. O time ficou exposto, viu os donos da casa sufocarem desde o apito inicial e comandarem as ações.

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— Nós trocamos os laterais por causa do tipo de jogo do adversário, que é de muita bola na área. Sobre Danilo e Montoro, sem bola eram jogadores de espaço interior. Sem bola, o Danilo ficava entre o zagueiro. Depois, não estou aqui a dar recados a ninguém, mas é um dia difícil para todos nós, que nos dá vergonha. Sabemos da dificuldade de jogar aqui, estávamos avisados do adversário, das bolas na área, falamos sobre isso, tentamos evitar, não conseguimos, o adversário fez um gol, depois fez o segundo que o VAR demora a analisar — disse o técnico, em entrevista coletiva.

O Botafogo foi goleado por 6 a 1 pelo Cieniano pela Copa Sul-Americana (Foto: Jose Angulo / AFP)

— Depois faz o terceiro, o quarto é de mérito deles. No segundo tempo voltamos diferentes, fizemos nosso gol, e sofremos o quinto gol em que estamos completamente disposicionados porque o Ferraresi vai tentar ganhar a primeira bola. No sexto gol, estávamos tentando fazer outro gol. A velocidade da bola aqui é completamente diferente aqui do que fazer em um estádio, mas não adianta falar nada aqui agora. É um dia que nos envergonha — destacou Franclim Carvalho.

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As equipes voltam a se enfrentar na próxima quinta-feira (20), no Nilton Santos. Para avançar de fase, o Glorioso terá de vencer por seis gols de diferença para avançar no tempo normal. O próximo compromisso será no domingo (16), contra o Vitória, pela 24ª rodada do Brasileirão.

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