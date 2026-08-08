Botafogo recebe o Fluminense para engrenar e mirar novos objetivos
Glorioso vem de boa sequência após pausa para a Copa do Mundo
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O Botafogo volta a campo neste sábado (8), no Nilton Santos, para clássico com o Fluminense pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. Em alta no retorno do calendário e com novas caras, o Glorioso vê o compromisso como fundamental para engrenar na competição e mudar os objetivos.
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Do outro lado estará um Fluminense abalado. Sem vencer há cinco jogos e chegando após eliminação na Copa do Brasil para o Vasco, o Tricolor tem o trabalho de Luis Zubeldía em xeque e muito pressionado. Cenário pronto para o Alvinegro mostrar a força jogando em casa.
Em seu prineiro clássico como técnico do Botafogo, Franclim Carvalho enxerga o cenário favorável. Alta produção no ataque, jogo compacto e uma defesa que sofreu apenas um gol nos três jogos que disputou – este contra o Santos, no triunfo por 2 a 1.
A sequência permitiu almejar uma campanha melhor. Se o Fluminense soma 34 e vem em queda livre, o Botafogo, em oitavo, com 29, mira se firmar na briga por vaga na próxima Libertadores.
O tempo foi aliado de Franclim para, principalmente, definição de um perfil. O Glorioso voltou da pausa para a Copa do Mundo mais compacto, seguro, com o jogo coletivo como destaque e de mais segurança. Se o 11 inicial tem uma cara, agora, novas peças querem mostrar serviço para pedirem passagem.
No clássico pela 22ª rodada do Brasileirão, o Botafogo pode ter mudanças na estrutura e estreantes. Ganharam força na semana de treinamentos o volante Domingos Andrade, favorito na briga pela vaga do suspenso Huguinho, e o atacante Danilo Pereira, último reforço anunciado até então. Outrora curto e com lacunas, o leque de opções se abre para o português.
A partida ganhou importância e pode ser considerada um confronto direto. Cinco pontos separam os rivais atualmente, sendo que o Botafogo tem um jogo a menos na tabela, este contra o Grêmio, adiado devido ao compromisso da equipe gaúcha nos playoffs da Sul-Americana, quando caiu para o Bolívia.
A bola rola no Estádio Nilton Santos para Botafogo x Fluminense neste sábado, às 21h (de Brasília).
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