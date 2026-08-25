Matheus Martins trava negociação com clube russo após pedida salarial; Botafogo já deu 'ok' Atacante pediu aumento considerável nos vencimentos, e Dínamo Moscou recusou contraproposta

A negociação entre Matheus Martins e Dínamo Moscou, da Rússia, travou nos últimos dias. O jogador do Botafogo, que confirmou a possibilidade de deixar o clube na janela de transferências, ainda não chegou a um acordo com os europeus.

+ Botafogo blinda Bellão e confia no interino para clássico com o Flamengo

Entre Botafogo e Dínamo está tudo certo. A diretoria alvinegra aceitou a oferta de 7 milhões de euros (cerca de R$ 42,5 milhões), com possibilidade de mais 1 milhão de euros por metas, e deixou o desfecho nas mãos do jogador, que não acenou de maneira contrária.

continua após a publicidade

A grande questão, conforme apurou a reportagem do Lance!, é a pedida salarial de Matheus Martins. O jogador quer aumentar consideravelmente seus ganhos no contrato de quatro anos oferecido pelos russos, que recusaram a contraproposta por acharem os valores muito acima do padrão para os salários.

Não foi a primeira tentativa do Dinamo Moscou pela contratação do atacante. No início da temporada, os russos acenaram com a mesma proposta à SAF, que, na época, comandada por John Textor, não abriu conversas. As partes encaminharam a negociação, que ficou apenas pela forma de pagamento. O Botafogo deseja receber a quantia à vista.

continua após a publicidade

Matheus Martins pode deixar o Botafogo (Foto: Vítor Silva/Botafogo)

Matheus Martins chegou ao Botafogo no segundo semestre de 2024 tendo custado 10 milhões de euros (cerca de R$ 60 milhões na cotação da época) junto ao Watford, da Inglaterra. Até então, foram 91 jogos com a camisa alvinegra, dez gols marcados e duas assistências.

🔥 Receba até R$25 em crédito nos jogos do Brasileirão - confira as regras

18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.