Matheus Martins trava negociação com clube russo após pedida salarial; Botafogo já deu 'ok'
Atacante pediu aumento considerável nos vencimentos, e Dínamo Moscou recusou contraproposta
A negociação entre Matheus Martins e Dínamo Moscou, da Rússia, travou nos últimos dias. O jogador do Botafogo, que confirmou a possibilidade de deixar o clube na janela de transferências, ainda não chegou a um acordo com os europeus.
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Entre Botafogo e Dínamo está tudo certo. A diretoria alvinegra aceitou a oferta de 7 milhões de euros (cerca de R$ 42,5 milhões), com possibilidade de mais 1 milhão de euros por metas, e deixou o desfecho nas mãos do jogador, que não acenou de maneira contrária.
A grande questão, conforme apurou a reportagem do Lance!, é a pedida salarial de Matheus Martins. O jogador quer aumentar consideravelmente seus ganhos no contrato de quatro anos oferecido pelos russos, que recusaram a contraproposta por acharem os valores muito acima do padrão para os salários.
Não foi a primeira tentativa do Dinamo Moscou pela contratação do atacante. No início da temporada, os russos acenaram com a mesma proposta à SAF, que, na época, comandada por John Textor, não abriu conversas. As partes encaminharam a negociação, que ficou apenas pela forma de pagamento. O Botafogo deseja receber a quantia à vista.
Matheus Martins chegou ao Botafogo no segundo semestre de 2024 tendo custado 10 milhões de euros (cerca de R$ 60 milhões na cotação da época) junto ao Watford, da Inglaterra. Até então, foram 91 jogos com a camisa alvinegra, dez gols marcados e duas assistências.
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