Botafogo blinda Bellão e confia no interino para clássico com o Flamengo
Glorioso perdeu para o Athletico-PR e segue em busca de virada de chave na temporada
O Botafogo perdeu em casa para o Athletico-PR por 3 a 2, mas não tem tempo para lamentar o novo tropeço em casa. A equipe vira a chave para o clássico de domingo (30), com o Flamengo, no Maracanã, que deve ter novamente Rodrigo Bellão á beira do gramado.
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A diretoria alvinegra entende que é melhor manter a ideia com o interino da casa, técnico do sub-20, a fazer uma nova aposta no mercado com o curto espaço de tempo. A dificuldade por nomes brasileiros, que se enquadrem nos padrões financeiros atuais do clube, também tem sido levada em conta.
Rodrigo Bellão segue – e muito – prestigiado por todo o estafe do Glorioso. Há a visão de que o plantel do Botafogo ainda sente o peso da eliminação para o Cienciano, na Sul-Americana, mas dará resposta nos próximos jogos. Bellão acha que a questão não é psicológica e valorizou a reação do Botafogo.
– Eu acho que a equipe já está em processo de se levantar. Eu vejo a equipe criando chances, então a gente precisa continuar buscando alguns ajustes. Atitude não faltou para a equipe, a equipe buscou. Faltam alguns ajustes para que a gente consiga equilibrar e o resultado começar a acontecer. Eu acho que não é o desempenho, acho que o resultado é o que está faltando – disse o interino, em entrevista coletiva.
Botafogo fora dos trilhos
Contra o Furacão, em casa, o Botafogo viu o jogo ruir aos 13 minutos do primeiro tempo, quando a equipe paranaense abriu 2 a 0, com João Cruz e Viveros, após dois erros em saídas de bola. Viveros ainda aumentou para 3 a 0 no segundo tempo, e Santi Rodríguez, que saiu do banco, marcou duas vezes para diminuir o placar.
Com o resultado, o Glorioso, que iniciou a rodada na 11ª colocação, com 30 pontos, permanece onde está, enquanto os paranaenses seguem em 3º sonhando com o título. A equipe terá folga nesta terça, e preparação de quatro dias até o duelo com o rival no fim de semana.
O Botafogo, agora, terá uma sequência importante de jogos para mostrar vida nova de olho no restante da temporada. Depois do clássico com o Flamengo, enfrentará Palmeiras (6/9) e Red Bull Bragantino (12 ou 13/9), ambos no Nilton Santos. A equipe permanece na 11ª colocação do Brasileirão, com 30 pontos somados.
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