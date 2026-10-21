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Contrato assinado por Textor permite Vasco x Flamengo no Nilton Santos, casa do Botafogo

Cruz-Maltino já formalizou solicitação, destacando Contrato de Permissão de Uso

PorLeonardo BessaPedro Cobalea
Rio de Janeiro (RJ)
21/10/2026 17:41
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Estádio Nilton Santos
Estádio Nilton Santos em jogo do Vasco (Foto: Matheus Lima/Vasco)

O clássico entre Vasco e Flamengo, na próxima quinta-feira (29), pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro, deve ser disputado no Estádio Nilton Santos, casa do Botafogo. O Cruz-Maltino quer aumentar a condição de mandante e fazer valer um acordo assinado com o Glorioso, ainda na gestão de John Textor.

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John Textor havia assinado com Pedrinho, presidente do Vasco, o Contrato de Permissão de Uso de Estádio e Outras Avenças, que permitiu o Vasco x Flamengo ser realizado no Nilton Santos. O acordo para cessão é válido até 2028.

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A atual SAF do Botafogo, conforme apurou a reportagem do Lance!, nada pôde fazer. O Botafogo irá receber um aluguel fixo e terá direito a receitas de alimentos e bebidas no dia de Vasco x Flamengo. Ainda assim será um bom negócio. O pedido já foi formalizado pelo departamento jurídico do Vasco, que, com base no Contrato de Permissão de Uso, entende que o aceite por e-mail é suficiente para garantir a disponibilização.

Recentemente, o Cruz-Maltino viveu imbróglio com o rival rubro-negro pela utilização do Maracanã no duelo com o Boca Juniors, pela semifinal da Sul-Americana. Havia a ideia de mandar o clássico em São Januário, mas não houve liberação do Batalhão Especializado de Policiamento em Estádios (Bepe).

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Eliminado da competição continental, o Vasco soma 35 pontos no Brasileirão e ocupa a 15ª colocação. Antes da partida contra o Flamengo, no entanto, o Gigante da Colina receberá o Corinthians, em São Januário, no sábado (24), às 18h30 (de Brasília).

Estádio Nilton Santos
Estádio Nilton Santos em jogo do Vasco (Foto: Matheus Lima/Vasco)
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