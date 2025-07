Botafogo tem cinco jogadores com contrato a expirar; veja lista

O Botafogo já trabalha de olho na próxima janela de transferências para se reforçar, mas também vê peças do elenco com vínculo a expirar e que podem assinar pré-contrato. Do plantel atual, seis jogadores terão acordo encerrado no segundo semestre.

Dos casos considerados mais importantes, apenas os de Danilo Barbosa, com contrato até o fim do ano e que desperta interesse de clubes da Série A, e de Gonzalo Mastriani. O atacante do Athletico-PR foi contratado por empréstimo e era peça de confiança do técnico Renato Paiva, demitido após o Mundial de Clubes. Ainda não há tratativas sobre renovação e aquisição.

Outros dois nomes do plantel, ambos com pouco espaço na temporada, Raul e Marçal também estão na lista. O lateral-esquerdo retornou no início do ano, após passagem até o fim de 2024, e a tendência é de encerramento da carreira. O goleiro, por sua vez, é terceira opção e ainda ganhou a concorrência da jovem promessa equatoriana Cristhian Loor.

O grupo de atletas com contrato a expirar contava com uma joia das categorias de base. Rafael Lobato, atacante de 19 anos, destaque do sub-20 e integrado ao profissional no início da temporada, tinha vínculo apenas até o fim de setembro, que foi prorrogado nesta semana até junho de 2028

Afastados ou emprestados pelo Botafogo

Fecham a lista dois atletas que não devem mais vestir a camisa do Botafogo: Luís Oyama, volante emprestado ao Novorizontino, e Philipe Sampaio, zagueiro anteriormente emprestado ao Atlético-GO e que teve o contrato renovado até novembro para tratar uma lesão - o vínculo inicial chegaria ao fim em junho, mas em casos clínicos a extensão é obrigatória juridicamente.

Quando aos movimentos para contratações, o Botafogo prioriza a chegada de um atacante de lado de campo e deve investir em um lateral-esquerdo e um zagueiro. Cuiabano e Jair, destaques jovens do elenco, estão na mira do futebol inglês.