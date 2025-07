Clubes brasileiros aumentam números de seguidores no Mundial; veja ranking

O Mundial de Clubes tem sido um sucesso para os clubes brasileiros. Além do retorno financeiro, Palmeiras, Fluminense, Flamengo e Botafogo também tiveram um crescimento de milhares de seguidores durante o mês de junho, período do início do torneio da Fifa.

De acordo com dados divulgados do Ibope, pelo site "Ge", os times nacionais que participaram da competição inédita tiveram um crescimento entre 200 mil e 800 mil seguidores nas redes sociais. O que mais teve resultado foi o Flamengo, que somou 838 mil novos adeptos nas plataformas digitais.

Em segundo lugar apareceu o Palmeiras, que ganhou 434 mil seguidores. Posteriomente, Fluminense e Botafogo, respectivamente com 321 mil e 243 mil, que terminaram na terceira e quarta colocação de crescimento, entre os clubes brasileiros, de novas contas associadas.

Com os números, todos os quatro clubes apareceram na lista dos 15 times nacionais mais seguidos nas redes sociais. Veja o ranking completo abaixo:

Ranking digital de seguidores em junho de 2025

1- Flamengo: 63,3 milhões

2- Corinthians: 41,3 milhões

3- Santos: 24,4 milhões

4- Palmeiras: 23,8 milhões

5- São Paulo: 22,8 milhões

6- Vasco: 13,8 milhões

7- Grêmio: 12,1 milhões

8- Atlético-MG: 12 milhões

9- Cruzeiro: 10,9 milhões

10- Fluminense: 9,6 milhões

11- Internacional: 8,1 milhões

12 - Botafogo: 6,8 milhões

13- Chapecoense: 6,1 milhões

14- Bahia: 5,5 milhões

15- Sport: 5,5 milhões

Clubes brasileiros no Mundial de Clubes

Com a chegada das quartas de final do torneio, apenas dois times nacionais estão presentes na competição. Tratam-se de Palmeiras e Fluminense. A equipe de Renato Gaúcho encara o Al-Hilal, na sexta-feira (4), às 16h (de Brasília), no Camping World Stadium, em Orlando. No mesmo dia, o clube paulista enfrenta o Chelsea, às 22h (de Brasília), no Lincoln Financial Field, na Filadéfia.