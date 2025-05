Evangelos Marinakis está se tornando um nome cada vez mais em pauta no São Paulo. Nos últimos dias, o magnata grego chamou atenção ao romper seu acordo com o Nottingham Forest. A decisão não teve a ver com o Tricolor diretamente, mas sim com uma forma de "burlar" algumas condições impostas pela UEFA.

O bilionário é proprietário do time inglês e também do Olympiacos. A UEFA não permite que dois times do mesmo dono possam participar de competições como Champions League. Com isso, o Forest deve passar a adotar um modelo que se chama "blind trust", como uma forma de ter um fundo de confiança, mas sem a interferência direta do Marinakis. E assim, os dois times competem sem problemas.

Evangelos Marinakis tem boa relação com Julio Casares (Foto: Reprodução/Instagram: @evangelos.marinakis)

Como está a relação de Marinakis com o São Paulo?

Segundo informado, isso não deve afetar a relação de Marinakis com os interesses em cima da base do São Paulo. A negociação entre São Paulo e Evangelos Marinakis é visando um investimento principalmente em Cotia, base do clube. Ou seja, para que comece a ter direito no passe dos jovens atletas formados nas categorias de base, vistos como ativos valiosos pelo empresário.

O Lance! tem o conhecimento que as conversas sempre foram vistas como bons olhos. Não é sobre "vender" Cotia, algo que nunca foi e não será discutido, mas sobre ter esse investimento e até mesmo um apoio pensando em expor mais joias para o mercado europeu - o que tem mais a ver com essas questões do Forest e do Olympiacos.

No caso do time inglês, segundo informações da rádio BBC, na Inglaterra, ele ainda seguirá envolvido com clube, mas nos moldes citados anteriormente.

Mesmo com a positividade, é um acordo que demanda muitos detalhes. Julio Casares já se manifestou até mesmo publicamente sobre o assunto, alegando que as conversas seguem fluindo em um viés positivo.