Veja gols de Atlético-MG x Bragantino: Maycon empata Duelo vale vaga nas quartas de final da Sul-Americana

Atlético-MG e Bragantino estão se enfrentando, na noite desta quarta-feira (19), em jogo válido pelas oitavas de final da Sul-Americana. Até aqui, as equipes vão empatando em jogo muito movimentado, na Arena MRV. O time de Bragança Paulista saiu na frente com gol de Eric Ramires, e Maycon empatou para o time da casa. Veja abaixo:

Onde assistir Atlético-MG x Bragantino

Nesta quarta-feira (19), o Atlético-MG recebe o Bragantino às 19h na Arena MRV, em confronto válido pela partida de volta das oitavas da Sul-Americana. A partida será transmitida ao vivo pela ESPN (tv fechada) e Disney+. Clique aqui para assistir ao duelo.

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➡️Atlético-MG está escalado para enfrentar o Bragantino pela Sul-Americana

Na partida de ida, o Galo venceu por 1 a 0 e chega para o duelo decisivo com a vantagem do empate. Caso o Bragantino vença por um gol de diferença, a vaga será decidida nos pênaltis. Já uma vitória por dois ou mais gols garante a classificação do Massa Bruta diretamente.

Arena MRV recebe Atlético-MG x Bragantino pelaS oitavas de final da Sul-Americana, na noite desta quarta-feira (19). (Foto: Luciano Brew/Agencia Enquadrar/Folhapress)

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O Atlético-MG chega embalado para o confronto decisivo com o Bragantino após uma grande atuação no Campeonato Brasileiro. No último domingo, o Galo venceu o Grêmio por 3 a 0, na Arena MRV, e chegou aos 32 pontos. Com o resultado, a equipe subiu para a oitava colocação na tabela.

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Do outro lado do Atlético-MG, o Red Bull Bragantino também soma 32 pontos e ocupa a sétima posição. O Massa Bruta entra em campo após empatar por 1 a 1 com o Athletico-PR, pelo Brasileirão.

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