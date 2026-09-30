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Com 13 convocados para seleções de base, Atlético evidencia estratégia e projeto de formação

Galo aposta na formação de jovens para fortalecer o elenco principal e gerar receitas futuras

PorArtur HenriqueBelo Horizonte (MG)
30/09/2026 17:03
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Pascini pela seleção (reprodução instagram jogador)
Pascini pela seleção (reprodução instagram jogador)
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A base do Atlético colhe, em 2026, um dos resultados mais expressivos dos últimos anos: 13 jogadores formados no clube foram convocados para seleções de base do Brasil. Além deles, o meia Cissé, também revelado pelo Galo, foi chamado para defender a seleção principal da Guiné, em março.
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A base do Atlético colhe, em 2026, um dos resultados mais expressivos dos últimos anos: 13 jogadores formados no clube foram convocados para seleções de base do Brasil. Além deles, o meia Cissé, também revelado pelo Galo, foi chamado para defender a seleção principal da Guiné, em março.

O número reforça, na prática, o discurso do CEO Pedro Daniel sobre a aposta em jogadores mais jovens, tanto nas contratações para o time principal quanto na captação e formação de atletas para a base. A estratégia já contribuiu para reduzir a média de idade do elenco profissional, atualmente em 25 anos.

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Alguns desses jogadores já começam a colher os frutos da presença frequente entre os profissionais, como o próprio Cissé, o zagueiro Vitão e o lateral Pascini. Os dois últimos, inclusive, tiveram participação na vitória da Seleção Brasileira Sub-20 por 4 a 1 sobre a Dinamarca, na última segunda-feira (28), na Pinatar Arena, na Espanha.

Titular, Pascini contribuiu com uma assistência, enquanto Vitão entrou no segundo tempo e ajudou a equipe a consolidar o resultado. A dupla segue com a Seleção Brasileira nos amistosos contra os Estados Unidos, nesta quinta-feira (1º), e o México, no domingo (4), na preparação para o Sul-Americano Sub-20 de 2027.

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Mais do que um dado isolado, a quantidade de convocados reforça uma estratégia que começa a apresentar resultados em diferentes frentes: a formação de jogadores com nível de seleção, o rejuvenescimento do elenco profissional e o surgimento de novas gerações que podem chegar ao time principal nos próximos anos.

— Para o nosso processo de formação dos atletas, ser convocado para a Seleção Brasileira sempre reforça a qualidade dos jovens, bem como proporciona desafios para o desenvolvimento deles atuando contra outras seleções mundiais. Sabemos que ser convocado não define o sucesso na categoria profissional, porém mostra que, em nível nacional, estamos no caminho certo e com gerações talentosas para, no futuro, servirem à nossa equipe profissional — avaliou Luiz Carlos Azevedo, diretor de futebol da base do Galo.

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Projeto Galo 2030: eixo central da mudança de mentalidade

A valorização da base faz parte de uma reestruturação mais ampla conduzida pelo Atlético. Semifinalista da Copa do Brasil e da Sul-Americana em 2026, o clube busca combinar disciplina financeira, valorização de jovens e construção de uma identidade institucional de longo prazo.

O programa "Galo 2030" é um dos principais pilares dessa mudança. O clube deixou de lado a lógica de contratações pontuais e imediatistas para ampliar a valorização dos jogadores formados internamente, movimento que também se reflete na nova geração que vem ganhando espaço nas seleções.

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Para dar mais critério técnico às decisões, o Atlético criou o CIGA (Centro de Informações do Galo), responsável por integrar dados de mercado e de desempenho. A estrutura também auxilia na definição da comissão técnica, que deve estar alinhada ao modelo institucional do clube.

Saúde financeira: equilíbrio como prioridade

A reestruturação do Atlético também passa pelo equilíbrio financeiro. Segundo Pedro Daniel, um dos principais desafios do clube atualmente é se tornar operacionalmente lucrativo, equilibrando receitas e despesas.

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Um dos movimentos recentes nesse processo foi o aporte de R$ 530 milhões realizado pela família Menin, destinado exclusivamente à liquidação de dívidas bancárias. Os juros desse passivo chegavam a comprometer quase R$ 300 milhões por ano do orçamento do clube.

Paralelamente, o Atlético renegocia dívidas tributárias e aderiu a um plano coletivo na CNRD (Câmara Nacional de Resolução de Disputas da CBF). O mecanismo permite centralizar e quitar passivos com diferentes credores em um período de seis a oito anos, sem a necessidade de recuperação judicial.

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Lista dos jogadores da base do Atlético convocados em 2026

  • Vitão — Brasil Sub-20
  • Pascini — Brasil Sub-20
  • Veneno — Brasil Sub-17
  • Riquelme — Brasil Sub-17
  • Vinícius — Brasil Sub-17
  • Samuel — Brasil Sub-17
  • Cissé — Guiné (Seleção principal)
  • Alex — Brasil Sub-17
  • Enzo Estevão — Brasil Sub-16
  • Pedrinho — Brasil Sub-16
  • Kevin — Brasil Sub-16
  • Vitor — Brasil Sub-15
  • Pietro Gomes — Brasil Sub-15
  • Gomide — Brasil Sub-17
Vitão pela seleção (reprodução instagram jogador)
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