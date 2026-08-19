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Dê suas notas: avalie as atuações em Atlético-MG x Bragantino

Como você avalia a atuação dos jogadores? Vote e dê suas notas!

PorArtur HenriqueBelo Horizonte (MG)
19/08/2026 21:29
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Maycon comemora gol x Bragantino (Foto: Pedro Souza / Atlético)
Maycon comemora gol x Bragantino (Foto: Pedro Souza / Atlético)
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 O Atlético empatou por 2 a 2 com o Bragantino, nesta quarta-feira, na Arena MRV, mas garantiu a classificação para as quartas de final da Copa Sul-Americana. Quando o confronto caminhava para os pênaltis, Cuello apareceu nos acréscimos, marcou o gol decisivo e colocou o Galo novamente à frente no agregado. Como você avalia a atuação dos jogadores? Vote e dê suas notas!
Resumo supervisionado pelo jornalista!

 O Atlético empatou por 2 a 2 com o Bragantino, nesta quarta-feira, na Arena MRV, mas garantiu a classificação para as quartas de final da Copa Sul-Americana. Quando o confronto caminhava para os pênaltis, Cuello apareceu nos acréscimos, marcou o gol decisivo e colocou o Galo novamente à frente no agregado. Como você avalia a atuação dos jogadores? Vote e dê suas notas!

Atlético-MG x Bragantino: como foi o jogo?

Primeiro tempo

Na primeira etapa, o Bragantino teve mais posse de bola e volume ofensivo. A equipe criava oportunidades e chegava com perigo, mas pecava na hora de finalizar. O Atlético, por sua vez, se defendia e buscava explorar os contra-ataques. No entanto, no último lance do primeiro tempo, o Massa Bruta construiu uma jogada pelo lado direito e encontrou Ramires, que bateu firme para abrir o placar e deixar tudo igual no agregado.

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Segundo tempo

Na segunda etapa, o Atlético voltou com uma postura mais agressiva e conseguiu rapidamente recuperar a vantagem no placar agregado. O Galo pressionou nos primeiros minutos e encontrou o gol, colocando novamente a classificação sob seu controle. Depois de ficar à frente, porém, o Atlético voltou a baixar o bloco e entregou a iniciativa ao Bragantino. A equipe paulista passou a ter mais posse de bola e a rondar a área atleticana. A pressão acabou dando resultado quando o Massa Bruta encontrou o gol em uma jogada pelo alto, deixando novamente o confronto empatado no agregado.

Com a partida se encaminhando para a disputa por pênaltis, o Atlético encontrou a solução em uma jogada individual. Cuello recebeu em velocidade, arrancou com liberdade e, em uma bela jogada, ficou cara a cara com o goleiro para marcar o gol que recolocou o Galo à frente no agregado e garantiu a classificação para as quartas de final da Sul-Americana.

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