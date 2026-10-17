Veja o gol de Igor Gomes em Atlético-MG 1 x 0 Coritiba
Confronto válido pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro aconteceu na Arena MRV
Aos 32 minutos do segundo tempo, Natanael recebeu passe de Victor Hugo pelo lado direito e acionou Igor Gomes, que bateu de primeira na entrada da área, no canto esquerdo do goleiro, e marcou o único gol da vitória do Atlético-MG sobre o Coritiba na Arena MRV. A partida é válida pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro.
Com o resultado, o Galo chegou a 50 pontos e subiu para a quinta posição, entrando na zona de classificação para a Pré-Libertadores. Já o Coxa segue com 39 e cai para 12º, ficando momentaneamente fora do grupo que garante vaga na Copa Sul-Americana.
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A primeira etapa foi marcada pelo jogo truncado e pela falta de grandes oportunidades. O Atlético teve maior posse de bola, mas não conseguiu transformar o domínio em volume ofensivo suficiente para criar chances claras de gol. O Coritiba, por sua vez, apostava nas transições em velocidade para levar perigo, mas também encontrou dificuldades para ser efetivo no ataque.
Na segunda etapa, o Galo seguiu controlando a posse de bola e voltou com mais volume ofensivo, criando oportunidades para abrir o placar. No entanto, a equipe encontrava dificuldades para chegar com qualidade ao ataque e, quando conseguia finalizar, esbarrava em Pedro Morisco. O goleiro do Coritiba teve uma grande atuação e fez boas intervenções para evitar o gol alvinegro.
A insistência atleticana foi recompensada na reta final da partida. Aos 32 minutos do segundo tempo, Natanael avançou pela direita e rolou para Igor Gomes, que chegou batendo firme para balançar as redes e marcar o gol da vitória do Atlético.
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