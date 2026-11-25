Veja gol em Atlético-MG x Corinthians: Kaio César abre o placar
Equipes se enfrentam nesta quarta-feira (25) pelo Brasileirão
Atlético-MG e Corinthians estão se enfrentando nesta quarta-feira (25), na Arena MRV, em Belo Horizonte, pela 36ª rodada do Brasileirão.
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Como chegam os times?
O Atlético-MG ocupa a sétima colocação do Brasileirão, com 51 pontos conquistados em 35 partidas. O Galo soma 14 vitórias, nove empates e 12 derrotas, além de 44 gols marcados e 40 sofridos. A equipe mineira chega ao confronto após a derrota na final da Copa Sul-Americana e busca se recuperar na reta final da temporada.
➡️Inteligência artificial crava placar em Atlético-MG x Corinthians no Brasileirão
Já o Corinthians ocupa a 17ª posição, com 40 pontos, e abre a zona de rebaixamento. Em 35 jogos, o Timão acumula 10 vitórias, 10 empates e 15 derrotas, com 40 gols marcados e 42 sofridos. A equipe comandada por Clarence Seedorf busca a segunda vitória consecutiva na competição para deixar o Z4 e encaminhar a permanência na elite do futebol nacional.
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