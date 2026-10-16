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Filho de Hulk, do Fluminense, assina contrato com o Atlético-MG

Atleta de 18 anos está no elenco da equipe sub-20 do Galo

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
16/10/2026 16:52
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Ian Ângelo comemora gol marcado pelo Atlético-MG no Campeonato Mineiro Sub-20
Ian Ângelo comemora gol marcado pelo Atlético-MG no Campeonato Mineiro Sub-20 (Foto: Pedro Souza/Atlético-MG)

Filho de Hulk, Ian Ângelo assinou seu primeiro contrato profissional com o Atlético-MG, nesta sexta-feira (16). O jovem de 18 anos acertou um vínculo com o Galo válido por dois anos e meio, e o acordo já foi publicado no BID da CBF.

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Atualmente, Ian Ângelo defende a equipe sub-20 do Atlético-MG, embora já tenha treinado ocasionalmente com o time profissional. Em oito partidas disputadas no Campeonato Mineiro de base, o atacante soma três gols marcados.

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Antes de atuar pelo Atlético-MG, o filho de Hulk acumulou passagens por Palmeiras e Ibrachina. Ian Ângelo chegou no Galo em janeiro de 2026 quando o pai ainda vestia as cores do clube antes de sua transferência para o Fluminense.

Além de Ian Ângelo, Hulk tem outro filho que atua na base no Atlético-MG: Thiago Ângelo, que é meio-campista e tem apenas 16 anos. Assim como o irmão, o jovem também passou pelas categorias inferiores do Palmeiras.

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Hulk tem história no Atlético-MG

Contratado pelo Atlético-MG em 2021, Hulk ficou mais de cinco anos defendendo as cores do Galo em sua volta ao Brasil. No clube, o jogador conquistou um Campeonato Brasileiro, uma Supercopa do Brasil e cinco estaduais.

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