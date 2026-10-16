Filho de Hulk, do Fluminense, assina contrato com o Atlético-MG
Atleta de 18 anos está no elenco da equipe sub-20 do Galo
Filho de Hulk, Ian Ângelo assinou seu primeiro contrato profissional com o Atlético-MG, nesta sexta-feira (16). O jovem de 18 anos acertou um vínculo com o Galo válido por dois anos e meio, e o acordo já foi publicado no BID da CBF.
➡️ Tudo sobre o Galo agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Atlético-MG
Atualmente, Ian Ângelo defende a equipe sub-20 do Atlético-MG, embora já tenha treinado ocasionalmente com o time profissional. Em oito partidas disputadas no Campeonato Mineiro de base, o atacante soma três gols marcados.
Antes de atuar pelo Atlético-MG, o filho de Hulk acumulou passagens por Palmeiras e Ibrachina. Ian Ângelo chegou no Galo em janeiro de 2026 quando o pai ainda vestia as cores do clube antes de sua transferência para o Fluminense.
Além de Ian Ângelo, Hulk tem outro filho que atua na base no Atlético-MG: Thiago Ângelo, que é meio-campista e tem apenas 16 anos. Assim como o irmão, o jovem também passou pelas categorias inferiores do Palmeiras.
Hulk tem história no Atlético-MG
Contratado pelo Atlético-MG em 2021, Hulk ficou mais de cinco anos defendendo as cores do Galo em sua volta ao Brasil. No clube, o jogador conquistou um Campeonato Brasileiro, uma Supercopa do Brasil e cinco estaduais.
Tudo sobre
Onde Assistir
Atlético-MG x Coritiba: onde assistir, horário e escalações do jogo pelo BrasileirãoHá 4 minutos
Fora de Campo
Torcida do Vasco reage à vitória do Atlético-MG: 'Bizarro'Há 1 dia
Atlético Mineiro
Análise: Atlético alia talento individual e força coletiva para construir grande vantagem na Sul-AmericanaHá 1 dia
Atlético Mineiro
Bernard celebra vitória e vantagem do Atlético: 'Placar dos sonhos'Há 1 dia
Atlético Mineiro
Domínguez destaca concentração e ritmo do Atlético como trunfos para a vitóriaHá 1 dia
Atlético Mineiro
Atlético vence o City Torque com autoridade e dá passo importante rumo à final da Sul-AmericanaHá 1 dia
Mais LANCE!