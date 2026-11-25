O Corinthians enfrenta o Atlético-MG nesta quarta-feira (25), pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro, com a missão de conquistar sua primeira vitória na Arena MRV, em Belo Horizonte. Desde a inauguração do estádio, o Timão disputou duas partidas no local, com uma derrota e um empate.

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O primeiro encontro aconteceu em 2024, quando o Corinthians saiu derrotado. Na temporada seguinte, as equipes ficaram no empate sem gols. Agora, sob o comando de Clarence Seedorf, o clube paulista tenta mudar esse retrospecto em um confronto importante na luta contra o rebaixamento.

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2024: derrota com dois gols de Hulk

A primeira visita do Corinthians à Arena MRV aconteceu em 28 de julho de 2024, pela 20ª rodada do Brasileirão. Na ocasião, a equipe comandada por Ramón Díaz perdeu por 2 a 1 para o Atlético-MG, que tinha Gabriel Milito como treinador.

O atacante Hulk abriu o placar aos 31 minutos do primeiro tempo, em cobrança de pênalti, após toque de mão de Rodrigo Garro. Sete minutos depois, Yuri Alberto empatou para o Corinthians. Na etapa final, André Ramalho cometeu outra penalidade, convertida novamente por Hulk, garantindo a vitória dos mineiros.

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O resultado encerrou a invencibilidade de Ramón Díaz no comando do Corinthians, que vinha de duas vitórias e um empate desde a chegada do treinador argentino. A partida também registrou 44.048 torcedores na Arena MRV.

Escalação do Corinthians: Hugo Souza; Fagner, Félix Torres, André Ramalho e Hugo; Raniele, Ryan, Alex Santana e Rodrigo Garro; Romero e Yuri Alberto. Técnico: Ramón Díaz.

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Alex Santana disputa bola com Alan Franco na Arena MRV, em 2024 (Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians)

2025: empate sem gols com time alternativo

No segundo encontro na Arena MRV, em 24 de maio de 2025, o Corinthians empatou por 0 a 0 com o Atlético-MG, pela décima rodada do Brasileirão. O técnico Dorival Júnior optou por uma formação alternativa, preservando alguns titulares em meio à disputa da fase de grupos da Copa Sul-Americana.

A equipe paulista teve maior posse de bola durante parte do primeiro tempo, mas encontrou dificuldades para transformar o domínio em oportunidades. A principal chance surgiu aos 33 minutos, quando José Martínez lançou Talles Magno, que apareceu diante de Everson, mas finalizou por cima do gol.

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O Atlético-MG, comandado por Cuca, também teve dificuldades ofensivas. Na etapa final, Hugo Souza realizou intervenções importantes para evitar que os donos da casa abrissem o placar.

Escalação do Corinthians: Hugo Souza; Matheuzinho, João Pedro Tchoca, Cacá e Matheus Bidu; Raniele, Ryan, José Martínez e André Carrillo; Talles Magno e Hector Hernández. Técnico: Dorival Júnior.