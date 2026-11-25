Corinthians busca primeira vitória na Arena MRV; relembre os jogos
Timão acumula uma derrota e um empate no estádio mineiro e tenta mudar o retrospecto
O Corinthians enfrenta o Atlético-MG nesta quarta-feira (25), pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro, com a missão de conquistar sua primeira vitória na Arena MRV, em Belo Horizonte. Desde a inauguração do estádio, o Timão disputou duas partidas no local, com uma derrota e um empate.
➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians
O primeiro encontro aconteceu em 2024, quando o Corinthians saiu derrotado. Na temporada seguinte, as equipes ficaram no empate sem gols. Agora, sob o comando de Clarence Seedorf, o clube paulista tenta mudar esse retrospecto em um confronto importante na luta contra o rebaixamento.
2024: derrota com dois gols de Hulk
A primeira visita do Corinthians à Arena MRV aconteceu em 28 de julho de 2024, pela 20ª rodada do Brasileirão. Na ocasião, a equipe comandada por Ramón Díaz perdeu por 2 a 1 para o Atlético-MG, que tinha Gabriel Milito como treinador.
O atacante Hulk abriu o placar aos 31 minutos do primeiro tempo, em cobrança de pênalti, após toque de mão de Rodrigo Garro. Sete minutos depois, Yuri Alberto empatou para o Corinthians. Na etapa final, André Ramalho cometeu outra penalidade, convertida novamente por Hulk, garantindo a vitória dos mineiros.
O resultado encerrou a invencibilidade de Ramón Díaz no comando do Corinthians, que vinha de duas vitórias e um empate desde a chegada do treinador argentino. A partida também registrou 44.048 torcedores na Arena MRV.
Escalação do Corinthians: Hugo Souza; Fagner, Félix Torres, André Ramalho e Hugo; Raniele, Ryan, Alex Santana e Rodrigo Garro; Romero e Yuri Alberto. Técnico: Ramón Díaz.
2025: empate sem gols com time alternativo
No segundo encontro na Arena MRV, em 24 de maio de 2025, o Corinthians empatou por 0 a 0 com o Atlético-MG, pela décima rodada do Brasileirão. O técnico Dorival Júnior optou por uma formação alternativa, preservando alguns titulares em meio à disputa da fase de grupos da Copa Sul-Americana.
A equipe paulista teve maior posse de bola durante parte do primeiro tempo, mas encontrou dificuldades para transformar o domínio em oportunidades. A principal chance surgiu aos 33 minutos, quando José Martínez lançou Talles Magno, que apareceu diante de Everson, mas finalizou por cima do gol.
O Atlético-MG, comandado por Cuca, também teve dificuldades ofensivas. Na etapa final, Hugo Souza realizou intervenções importantes para evitar que os donos da casa abrissem o placar.
Escalação do Corinthians: Hugo Souza; Matheuzinho, João Pedro Tchoca, Cacá e Matheus Bidu; Raniele, Ryan, José Martínez e André Carrillo; Talles Magno e Hector Hernández. Técnico: Dorival Júnior.
Mais LANCE!
Inteligência artificial crava placar em Atlético-MG x Corinthians no Brasileirão
Equipes se emfrentam na Arena MRV
Corinthians encara Atlético-MG para espantar fantasma como visitante
Timão acumula seis jogos sem vencer longe de seus domínios
Atlético-MG chega ao jogo contra o Corinthians com pior sequência da Série A
Galo tenta encerrar má fase na Arena MRV para entrar na zona da Libertadores
Campeão pelos dois clubes, Fábio Santos revela torcida em Atlético-MG x Corinthians
Ex-lateral analisa momento das equipes na reta final do Brasileirão
Atlético-MG e Corinthians fazem duelo decisivo para G-6 e Z-4 sob muitos olhares atentos
Dez clubes secam ou torcem no encerramento da 36ª rodada do Brasileirão
O que o Corinthians pode esperar do Atlético-MG após vice na Sul-Americana?
Equipe mineira acumula oito partidas sem vencer e enfrenta pressão da torcida
Eleição Corinthians: Zé Mendes planeja acordo inicial com a SAFiel
Candidato da Chapa 08 apresenta propostas para superar crise
Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – quarta-feira (25/11/2026)
Veja as partidas televisionadas do melhor esporte do mundo
Corinthians se manifesta sobre pedido de intervenção judicial
Clube questiona momento da ação do MP e alerta para possíveis impactos
Atlético-MG x Corinthians: onde assistir, horário e escalações
Equipes se enfrentam pela 36ª rodada do Brasileirão
Corinthians encerra preparação para enfrentar o Atlético-MG; veja provável escalação
Rodrigo Garro está recuperado de lesão, mas é dúvida entre os titulares
Seedorf cobra coragem do Corinthians na luta contra o rebaixamento
Treinador reforça confiança no elenco e confirma disponibilidade de Garro
Guia da reta final: qual é a briga de cada time no Brasileirão
Com campeão definido, números da UFMG mostram panorama da luta continental e Z-4
Brasil está escalado para enfrentar a Tanzânia pela Copa do Mundo Sub-17; veja o time
Dudu Patetuci repete a escalação que venceu a Irlanda na estreia do Mundial
Ministério Público pede intervenção judicial no Corinthians
Medida prevê afastamento de Osmar Stabile e Armando Mendonça por três meses
Tati Silveira conquista tetracampeonato chileno e mantém invencibilidade histórica no Colo-Colo
Brasileira chega ao quarto título consecutivo como treinadora da equipe, que alcançou o pentacampeonato nacional; técnica foi especulada no Corinthians recentemente
Vitinho ganha nova função com Seedorf em meio à indefinição sobre futuro no Corinthians
Atacante deixa decisão sobre permanência para depois do Brasileirão
Eleição Corinthians: Ilmar Schiavenato defende auditoria para enfrentar crise
Candidato apresenta propostas para enfrentar a crise financeira e recuperar a credibilidade
Simulador: veja cenários da luta contra o rebaixamento
Colorado foi derrotado por 5 a 2 no Beira-Rio e permanece no Z-4; Corinthians, Botafogo, Grêmio e Mirassol também estão envolvidos na disputa pela permanência