Vidente projeta vencedor em Atlético-MG x Corinthians no Brasileirão
Equipes se enfrentam na Arena MRV
Atlético-MG e Corinthians se enfrentam nesta quarta-feira (25), às 20h (horário de Brasília), na Arena MRV, em Belo Horizonte, no encerramento da 36ª rodada do Brasileirão, e um vidente projetou a partida. Luiz Filho, do canal Renascer das Cartas, avaliou as nuances do duelo na capital mineira.
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Na leitura do Atlético-MG, surgiram O Mundo e a carta Cinco. Segundo o tarólogo, os arcanos indicam que o Galo busca melhorias e novos caminhos na competição, mas entra em campo carregando um forte peso emocional e atuando sob pressão, o que sugere a necessidade de um choque de realidade para superar as dificuldades.
Já para o Corinthians, a tiragem trouxe A Sacerdotisa e o Cavaleiro de Ouros. Enquanto a primeira aponta para uma leitura estratégica da partida para tirar proveito da pressão vivida pelo adversário, a segunda representa o combate, mostrando um Timão bem preparado para se defender e explorar os contra-ataques.
No panorama geral do confronto, surgiram O Sol e o arcano Nove, indicando nitidez sobre o que cada equipe precisa executar em campo, mas alertando para um jogo de muita resistência e desafios para ambos os lados. Embora não descarte a possibilidade de empate justamente pela força defensiva apontada nas cartas, Luiz Filho conclui que o Corinthians apresenta uma estratégia melhor aspectada para este duelo.
Como chegam as equipes
O Atlético-MG ocupa a sétima colocação do Brasileirão, com 51 pontos conquistados em 35 partidas. O Galo soma 14 vitórias, nove empates e 12 derrotas, além de 44 gols marcados e 40 sofridos. A equipe mineira chega ao confronto após a derrota na final da Copa Sul-Americana e busca se recuperar na reta final da temporada.
Já o Corinthians ocupa a 17ª posição, com 40 pontos, e abre a zona de rebaixamento. Em 35 jogos, o Timão acumula 10 vitórias, 10 empates e 15 derrotas, com 40 gols marcados e 42 sofridos. A equipe comandada por Clarence Seedorf busca a segunda vitória consecutiva na competição para deixar o Z4 e encaminhar a permanência na elite do futebol nacional.
Ficha técnica
📺 Onde assistir: Premiere
⚽ Competição: Brasileirão
📅 Data: 25 de novembro de 2026
⏰ Horário: 20h (de Brasília)
📍 Local: Arena MRV, Belo Horizonete (MG)
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