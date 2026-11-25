Corinthians encara Atlético-MG para espantar fantasma como visitante
Timão acumula seis jogos sem vencer longe de seus domínios
O Corinthians entra em campo nesta quarta-feira (25), contra o Atlético-MG, na Arena MRV, em Belo Horizonte, com a missão de encerrar um jejum de seis partidas sem vitórias fora de casa no Campeonato Brasileiro. Além de tentar melhorar o desempenho como visitante, a equipe comandada por Clarence Seedorf busca pontos importantes na luta contra o rebaixamento.
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A última vitória do Timão longe de seus domínios aconteceu em 9 de agosto, quando derrotou o Red Bull Bragantino por 2 a 0. Desde então, o clube acumulou cinco derrotas e um empate em seis compromissos como visitante, com aproveitamento de apenas 5,6% dos pontos disputados.
Nesse período, o Corinthians marcou seis gols e sofreu 13, média superior a dois gols sofridos por partida. A sequência negativa inclui confrontos contra Coritiba, Flamengo, Internacional, Palmeiras, Vasco e São Paulo.
O jejum atravessou três comandos técnicos. Fernando Diniz esteve à frente da equipe nos confrontos contra Coritiba, Flamengo e Internacional, enquanto o interino William Batista comandou o time diante do Palmeiras.
Já Clarence Seedorf dirigiu o Corinthians nos compromissos contra Vasco e São Paulo, mas também não conseguiu encerrar a sequência negativa.
Desempenho do Corinthians como visitante preocupa
Ao longo do Brasileirão de 2026, o Corinthians disputou 17 partidas fora de casa, com três vitórias, seis empates e oito derrotas. O aproveitamento é de 29,4%, com 18 gols marcados e 25 sofridos.
Os números evidenciam uma das dificuldades enfrentadas pela equipe na competição. Além da baixa quantidade de vitórias, o Timão apresenta saldo negativo de sete gols como visitante, com média de 1,1 gol marcado e 1,5 sofrido por partida.
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A necessidade de reação ganha ainda mais importância pela situação do Corinthians na tabela. Após a goleada por 4 a 0 sobre o Botafogo, na Neo Química Arena, a equipe chegou aos 40 pontos e segue envolvida na disputa para evitar o rebaixamento à Série B.
Atlético-MG tem força como mandante
Se o Corinthians enfrenta dificuldades longe de casa, o Atlético-MG apresenta números expressivos diante de sua torcida. Em 17 partidas como mandante no Brasileirão, a equipe mineira conquistou dez vitórias, cinco empates e sofreu apenas duas derrotas, alcançando aproveitamento de 68,6%.
O Galo marcou 27 gols nesses confrontos, média de 1,6 por partida, e sofreu 18, aproximadamente 1,1 por jogo.
Comparativo no Brasileirão de 2026
|Indicador
|Corinthians fora
|Atlético-MG em casa
Jogos
17
17
Vitórias
3
10
Empates
6
5
Derrotas
8
2
Gols marcados
18
27
Gols sofridos
25
18
Aproveitamento
29,4%
68,6%
Depois do compromisso em Belo Horizonte, o Corinthians recebe o Grêmio, no domingo (29), na Neo Química Arena, e encerra sua participação no Brasileirão diante do Remo, no dia 2 de dezembro, novamente como visitante.
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