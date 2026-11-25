Seedorf define Corinthians para duelo contra o Atlético-MG
Timão busca vencer para se distanciar da zona de rebaixamento
O Corinthians está escalado para o confronto diante do Atlético-MG, nesta quarta-feira (25), às 20h (de Brasília), na Arena MRV, em Belo Horizonte, pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro. A equipe comandada por Clarence Seedorf busca uma vitória para se afastar da zona de rebaixamento. A partida terá transmissão do Premiere.
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A principal novidade à disposição do técnico Clarence Seedorf é Rodrigo Garro. Recuperado de um estiramento no ligamento colateral medial do joelho, sofrido durante o clássico contra o São Paulo, o argentino está liberado para voltar a atuar, mas começa no banco de reservas. Vitinho será titular.
O Corinthians também contará com os retornos do zagueiro André Ramalho e do meio-campista Matheus Pereira, que cumpriram suspensão automática na última rodada. Por outro lado, André Carrillo, pelo terceiro cartão amarelo, e Yuri Alberto, que cumprirá o segundo jogo de suspensão imposto pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), são desfalques.
Corinthians: Hugo Souza; Matheuzinho, Tchoca, Gustavo Henrique e Fabrizio Angileri; Raniele, Breno Bidon, Vitinho; Matheus Bidu, Kaio César e Memphis Depay.
Atlético-MG: Everson; Natanael, Ruan, Léo Duarte, Renan Lodi; Castaño, Tomás Perez e Cissé; Bernard, Cuello e Borbas.
Corinthians na temporada
O Corinthians chegou aos 60 jogos disputados na temporada de 2026, com 22 vitórias, 17 empates e 21 derrotas, o que representa um aproveitamento de 46%. Ao longo do ano, a equipe marcou 67 gols, média de 1,1 por partida, e sofreu 59, aproximadamente um por confronto.
No Campeonato Brasileiro, o desempenho é inferior ao registrado na temporada. Em 35 rodadas, o Corinthians acumula 10 vitórias, 10 empates e 15 derrotas, com aproveitamento de 38%. O time marcou 40 gols, média de 1,1 por jogo, e sofreu 42, o equivalente a 1,2 por partida.
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Sob o comando de Clarence Seedorf, o Corinthians apresenta números superiores aos registrados na temporada. Em quatro partidas, o treinador neerlandês soma duas vitórias, um empate e uma derrota, com aproveitamento de 58%. Nesse período, a equipe marcou oito gols, média de dois por jogo, e sofreu apenas três, aproximadamente 0,8 por confronto.
Tabela de jogos do Corinthians até o final do Brasileirão
- 22/11, 20h: Atlético-MG x Corinthians
- 29/11, 18h30: Corinthians x Grêmio
- 02/12, 21h30: Remo x Corinthians
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