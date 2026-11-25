Atlético-MG chega ao jogo contra o Corinthians com pior sequência da Série A
Galo tenta encerrar má fase na Arena MRV para entrar na zona da Libertadores
O Atlético-MG chega ao duelo decisivo pela vaga na próxima Libertadores contra o Corinthians carregando a pior sequência ativa entre os clubes da Série A: são oito partidas sem vencer, com dois empates e seis derrotas. Em pouco mais de um mês, o Galo amargou o vice-campeonato da Copa Sul-Americana, caiu na semifinal da Copa do Brasil e tropeçou em compromissos pesados pelo Campeonato Brasileiro, incluindo o clássico diante do Cruzeiro.
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Sequência sem vitórias do Galo:
- 21/10: Torque 2 x 0 Atlético-MG, jogo de volta da semifinal da Copa Sul-Americana
- 26/10: Flamengo 3 x 2 Atlético-MG, 32ª rodada do Brasileirão
- 29/10: Atlético-MG 0 x 1 Cruzeiro, 33ª rodada do Brasileirão
- 01/11: Grêmio 2 x 0 Atlético-MG, jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil
- 04/11: Botafogo 1 x 0 Atlético-MG, 34ª rodada do Brasileirão
- 07/11: Atlético-MG 1 x 1 Grêmio, jogo de volta da semifinal da Copa do Brasil
- 14/11: Mirassol 0 x 0 Atlético-MG, 35ª rodada do Brasileirão
- 21/11: Atlético-MG 0 x 2 Boca Juniors, final da Copa Sul-Americana
Na segunda colocação desse ranking negativo entre os participantes da elite aparece o São Paulo, que acumula cinco atuações sem triunfo. Logo atrás figuram, de forma surpreendente, o Palmeiras — finalista da Copa do Brasil e da Libertadores, além de vice-campeão nacional — e o Bahia.
São Paulo:
- 24/10: Mirassol 1 x 1 São Paulo, Brasileirão, 32ª rodada do Brasileirão
- 28/10: Bahia 3 x 2 São Paulo, Brasileirão, 33ª rodada do Brasileirão
- 04/11: São Paulo 0 x 0 Corinthians, 34ª rodada do Brasileirão
- 19/11: São Paulo 0 x 1 Fluminense, 35ª rodada do Brasileirão
- 23/11: Botafogo 1 x 1 São Paulo, 36ª rodada do Brasileirão
Palmeiras:
- 08/11: Vasco 2 x 1 Palmeiras, jogo de volta da semifinal da Copa do Brasil
- 18/11: Cruzeiro 2 x 1 Palmeiras, 35ª rodada do Brasileirão
- 21/11: Palmeiras 1 x 1 Flamengo, 36ª rodada do Brasileirão
- 24/11: Chapecoense 3 x 0 Palmeiras, 37ª rodada do Brasileirão
Bahia:
- 05/11: Cruzeiro 3 x 2 Bahia, 35ª rodada do Brasileirão
- 18/11: Grêmio 0 x 0 Bahia, 36ª rodada do Brasileirão
- 21/11: Bahia 0 x 1 Coritiba, 37ª rodada do Brasileirão
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Atlético-MG pressionado contra o Corinthians
Apesar da fase turbulenta, a equipe alvinegra ainda depende de suas próprias forças para carimbar o passaporte rumo à Libertadores se encerrar a participação dentro do G-6 — faixa que pode se estender até G-8. Para manter o cenário favorável, superar o Timão na Arena MRV, às 20h (de Brasília) desta quarta-feira (25), tornou-se obrigação. Do outro lado, os paulistas entram em campo precisando pontuar para se afastar da zona de rebaixamento.
No momento, o clube mineiro ocupa a 7ª colocação, com 51 pontos, três atrás do Bahia e apenas um à frente de Red Bull Bragantino e Santos. Um resultado positivo em Belo Horizonte faz os donos da casa ultrapassarem o Esquadrão de Aço no critério de desempate — justamente o adversário que enfrentam em confronto direto na rodada final da competição.
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