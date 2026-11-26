Com um roteiro repetido, o Atlético-MG chegou ao nono jogo sem vencer com o empate em 1 a 1 com o Corinthians na Arena MRV. Porém, além dos recorrentes números altos de finalizações para poucos gols e chances claras, a equipe ainda duelou menos contra o Timão.

Dentro de casa, o Galo finalizou 23 vezes, mas acertou o gol apenas quatro vezes, exigindo três defesas de Hugo Souza. No fim, terminou o jogo com menos gols esperados (xG) que o Corinthians, mas só conseguiu o empate com um gol de bola desviada.

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Além disso, ainda que tenha tido oito chutes a menos, o Corinthians teve duas chances claras na partida, contra nenhuma dos mineiros. E contra o Timão, o problema do Atlético-MG realmente foi mira, porque 17 das 23 finalizações foram de dentro da área, dez nas proximidades da pequena área.

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Na sequência de nove jogos sem vencer, o Galo fez apenas quatro gol em 136 finalizações, média de 34 para conseguir balançar as redes.

Na entrevista coletiva, Eduardo Domínguez avaliou justamente que a equipe teve mais a bola, mas criou poucas chances para marcar.

– Controlamos parte do jogo, mas com poucas situações para marcar. Tentamos mudar algumas situações na segunda parte, mas com um jogador expulso e logo em seguida o gol sofrido, se tornou muito mais difícil. A coragem que encontrou o clube de seguir acreditando, tentando virar o jogo e fazer o melhor de si, o empate foi justo. Estamos com em dívida ainda com o torcedor, mas temos que continuar – disse.

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Novos e velhos problemas do Atlético-MG (Foto: Arte Lance!)

Novo problema para o Atlético-MG

Diferente das últimas partidas, nas quais o Atlético-MG vencia mais duelos que os adversários ou ao menos ficava próximo, contra o Corinthians, a equipe foi atropelada. O Galo venceu apenas 42% dos duelos, segunda pior marca da equipe sob o comando de Eduardo Domínguez, atrás apenas da vitória por 4 a 2 contra o Santos pela Copa do Brasil.