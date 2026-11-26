Após subir para os profissionais e fazer parte da delegação do Atlético na final da Copa Sul-Americana no último final de semana, Gutte voltou a tempo para participar da semifinal e esteve em campo na vitória que carimbou a classificação do Galo para a final da Copa do Brasil Sub-20. O camisa 10 destacou a maratona dos últimos dias e a importância de colocar o Atlético na decisão.

— Essa última semana foi muito corrida, com a viagem pra Colômbia com o profissional e agora retornando para ajudar o Sub-20. Fico feliz de poder contribuir com esse passo importante da equipe em busca do título da Copa do Brasil — disse Gutte.

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Depois de empatar em 1 a 1 no jogo de ida na Arena MRV, o Atlético-MG venceu o São Paulo por 2 a 1, no jogo de volta, no Morumbis, e garantiu sua classificação para a grande final da Copa do Brasil Sub-20. O Alvinegro agora espera o vencedor de Palmeiras x Operário-PR, que jogam na quinta-feira. Na ida, o time paulista venceu por 3 a 0, fora de casa.

Gutte contra o São Paulo na Copa do Brasil Sub-20 (Fotos: Rafael Leandro / Atlético)

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Experiência de Gutte no profissional

Recentemente, Gutte teve a experiência de entrar em campo pela primeira vez como profissional com a camisa do Atlético-MG, contra o Botafogo, pelo Brasileirão. O meia tem sido relacionado com frequência pelo técnico Eduardo Dominguez para as partidas do time principal, e destacou como tem sido a experiência no time "de cima".

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— É o sonho de todo mundo poder subir para o time profissional e receber minutos em campo. Pude fazer meu primeiro jogo, mas o mais importante tem sido poder participar dos treinamentos, estar no dia a dia dos jogos e receber os conselhos dos atletas mais experientes. É algo que sei que vai fazer toda a diferença pra mim no futuro e estou preparado para poder ajudar de todas as formas — finalizou.