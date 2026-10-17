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Atlético definido com time alternativo para enfrentar o Coritiba pelo Brasileirão

Equipes se enfrentam neste sábado às 18h30 na Arena MRV

PorArtur HenriqueBelo Horizonte (MG)
17/10/2026 17:33
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Vestiário Atlético x Coritiba, camisas pretas com K. CASTAÑO 15, CUELLO 28 e T. BORBAS 18. A
Vestiário Atlético x Coritiba (Foto: Pedro Souza /Atlético)
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O Atlético está escalado para enfrentar o Coritiba em jogo da 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola neste sábado (17) às 18h30 na Arena MRV.
Resumo supervisionado pelo jornalista!

Atlético está escalado para enfrentar o Coritiba em jogo da 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola neste sábado (17) às 18h30 na Arena MRV.

Para a partida, o técnico Eduardo Domínguez poupou praticamente toda a equipe titular, mantendo apenas o goleiro Gabriel Delfim entre os titulares habituais. Desta maneira, o Galo vai a campo com uma formação alternativa.

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Desta maneira o Galo vai a campo com: Gabriel Delfim; Natanael, Léo Duarte, Vitor Hugo e Pascini; Tomás Pérez, Alexsander, Cissé e Igor Gomes; Alan Minda e Borbas.

Como chegam as equipes?

O Atlético chega para a partida após uma grande vitória por 3 a 0 sobre o Montevideo City Torque, no jogo de ida da semifinal da Copa Sul-Americana. Pelo Campeonato Brasileiro, a equipe venceu o Santos de virada por 2 a 1, na última partida. O Galo ocupa a 7ª colocação na tabela, com 47 pontos.

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Já o Coritiba empatou em 1 a 1 com o Botafogo, no Couto Pereira, em seu último compromisso pelo Brasileirão. A equipe ocupa a 11ª posição, com 39 pontos.

Confira a arbitragem e as escalações de Atlético-MG x Coritiba

ATLÉTICO-MG X CORITIBA
CAMPEONATO BRASILEIRO - 31ª RODADA
📆 Data e horário: domingo, 17 de outubro, às 16h (horário de Brasília)
📍 Local: Arena MRV, Belo Horizonte
👁️ Onde assistir: Premiere (pay-per-view). ➡️Clique aqui para assistir.
🟨 Arbitragem: Davi De Oliveira Lacerda (ES)
🚩 Assistentes: Nailton Junior de Sousa Oliveira (CE) e Joverton Wesley De Souza Lima (RO)
📺 VAR: Paulo Renato Moreira da Silva Coelho (RJ)

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Escalações

Atlético-MG (Técnico: Eduardo Domínguez)
Gabriel Delfim; Natanael, Léo Duarte, Vitor Hugo e Pascini; Tomás Pérez, Alexsander, Cissé e Igor Gomes; Alan Minda e Borbas.

Coritiba (Técnico: Fernando Seabra)
Pedro Morisco; Fabrício Bustos, Tiago Cóser, Jacy e Bruno Melo; Sebastián Gómez, Thiago Santos e Josué; Lavega, Pedro Rocha e Paulo Roberto

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Camisa do Atlético Mineiro, preta e branca, com emblema CAM e logos de patrocinadores.
Camisa do Atlético arena mrv ((Foto: Pedro Souza /Atlético)
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