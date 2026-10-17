Atlético definido com time alternativo para enfrentar o Coritiba pelo Brasileirão
Equipes se enfrentam neste sábado às 18h30 na Arena MRV
O Atlético está escalado para enfrentar o Coritiba em jogo da 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola neste sábado (17) às 18h30 na Arena MRV.
Para a partida, o técnico Eduardo Domínguez poupou praticamente toda a equipe titular, mantendo apenas o goleiro Gabriel Delfim entre os titulares habituais. Desta maneira, o Galo vai a campo com uma formação alternativa.
Desta maneira o Galo vai a campo com: Gabriel Delfim; Natanael, Léo Duarte, Vitor Hugo e Pascini; Tomás Pérez, Alexsander, Cissé e Igor Gomes; Alan Minda e Borbas.
Como chegam as equipes?
O Atlético chega para a partida após uma grande vitória por 3 a 0 sobre o Montevideo City Torque, no jogo de ida da semifinal da Copa Sul-Americana. Pelo Campeonato Brasileiro, a equipe venceu o Santos de virada por 2 a 1, na última partida. O Galo ocupa a 7ª colocação na tabela, com 47 pontos.
Já o Coritiba empatou em 1 a 1 com o Botafogo, no Couto Pereira, em seu último compromisso pelo Brasileirão. A equipe ocupa a 11ª posição, com 39 pontos.
Confira a arbitragem e as escalações de Atlético-MG x Coritiba
ATLÉTICO-MG X CORITIBA
CAMPEONATO BRASILEIRO - 31ª RODADA
📆 Data e horário: domingo, 17 de outubro, às 16h (horário de Brasília)
📍 Local: Arena MRV, Belo Horizonte
👁️ Onde assistir: Premiere (pay-per-view). ➡️Clique aqui para assistir.
🟨 Arbitragem: Davi De Oliveira Lacerda (ES)
🚩 Assistentes: Nailton Junior de Sousa Oliveira (CE) e Joverton Wesley De Souza Lima (RO)
📺 VAR: Paulo Renato Moreira da Silva Coelho (RJ)
Escalações
Atlético-MG (Técnico: Eduardo Domínguez)
Gabriel Delfim; Natanael, Léo Duarte, Vitor Hugo e Pascini; Tomás Pérez, Alexsander, Cissé e Igor Gomes; Alan Minda e Borbas.
Coritiba (Técnico: Fernando Seabra)
Pedro Morisco; Fabrício Bustos, Tiago Cóser, Jacy e Bruno Melo; Sebastián Gómez, Thiago Santos e Josué; Lavega, Pedro Rocha e Paulo Roberto
Atlético Mineiro
Filho de Hulk, do Fluminense, assina contrato com o Atlético-MGHá 1 dia
Onde Assistir
Atlético-MG x Coritiba: onde assistir, horário e escalações do jogo pelo BrasileirãoHá 1 dia
Fora de Campo
Torcida do Vasco reage à vitória do Atlético-MG: 'Bizarro'Há 2 dias
Atlético Mineiro
Análise: Atlético alia talento individual e força coletiva para construir grande vantagem na Sul-AmericanaHá 2 dias
Atlético Mineiro
Bernard celebra vitória e vantagem do Atlético: 'Placar dos sonhos'Há 2 dias
Atlético Mineiro
Domínguez destaca concentração e ritmo do Atlético como trunfos para a vitóriaHá 2 dias
Mais LANCE!