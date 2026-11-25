O Galo enfrenta o Corinthians na noite desta quarta-feira (25), às 20h (de Brasília), pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro. Para o duelo, o técnico Eduardo Domínguez não poderá contar com Fred na escalação do Atlético-MG.

O meio-campista está suspenso por ter recebido seu terceiro cartão amarelo no jogo contra o Mirassol. Contra o Boca Juniors, os mineiros utilizaram Victor Hugo, mas ele era dúvida contra o Timão por conta de sua questão física, por ter retornado de lesão há pouco tempo.

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Além de Fred, Eduardo Domínguez também teve que montar a escalação do Atlético-MG sem Alan Franco, Maycon, Alan Minda e Reinier, que estão no departamento médico.

Domínguez em Galo x Santos Arena MRV (Foto: Pedro Souza / Atlético)

Com isso, a escalação do Atlético-MG vem com: Everson; Natanael, Ruan, Léo Duarte, Renan Lodi; Castaño, Tomás Perez, Cissé; Bernard, Cuello, Borbas.

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Atlético-MG x Corinthians

Atlético-MG e Corinthians se enfrentam nesta quarta-feira (25), às 20h (horário de Brasília), na Arena MRV, em Belo Horizonte, pela 36ª rodada do Brasileirão. A partida terá transmissão do Premiere. Clique para assistir no Premiere com Prime Video!

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O Atlético-MG ocupa a sétima colocação do Brasileirão, com 51 pontos conquistados em 35 partidas. O Galo soma 14 vitórias, nove empates e 12 derrotas, além de 44 gols marcados e 40 sofridos. A equipe mineira chega ao confronto após a derrota na final da Copa Sul-Americana e busca se recuperar na reta final da temporada.

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Já o Corinthians ocupa a 17ª posição, com 40 pontos, e abre a zona de rebaixamento. Em 35 jogos, o Timão acumula 10 vitórias, 10 empates e 15 derrotas, com 40 gols marcados e 42 sofridos. A equipe comandada por Clarence Seedorf busca a segunda vitória consecutiva na competição para deixar o Z4 e encaminhar a permanência na elite do futebol nacional.