Médico do Atlético revela que Éverson jogou com fratura e avisa: 'Vai ter que parar'

O goleiro Éverson, do Atlético, atuou no sacrifício na vitória por 2 a 1 sobre o Cruzeiro, nesta terça-feira (1º), pela partida de volta das quartas de final da Copa do Brasil. Segundo o médico do clube, Rodrigo Lasmar, o jogador entrou em campo com uma fratura no pé e precisou receber injeções anestésicas para conseguir atuar.

Everson era dúvida até os instantes que antecederam o clássico, mas foi confirmado como titular e participou normalmente da partida. O goleiro havia sofrido a lesão no jogo de ida, que terminou empatado em 1 a 1, no Mineirão, após uma disputa e um choque com Bruno Rodrigues nos minutos finais.

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Após a classificação do Atlético para a semifinal da Copa do Brasil, Lasmar esclareceu a situação do goleiro e explicou a gravidade da lesão:

— Só uma atualização sobre o caso do Everson. Nesses últimos dias aconteceu muita coisa, ouvimos muita bobagem, faz parte, mas é importante uma palavra oficial. O Everson teve um trauma no jogo contra o Cruzeiro. Trauma é uma pancada no pé. Então não houve, em nenhum momento, uma informação incorreta. Poderia ter tido uma lesão de ligamento, uma fratura, uma lesão de cartilagem. O Everson teve uma fratura no pé, em decorrência do trauma que teve — explicou o médico.

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Lasmar também detalhou os procedimentos realizados nos últimos dias para que Everson pudesse estar em campo no clássico. O goleiro passou por um tratamento intensivo e recebeu bloqueios anestésicos para controlar as dores:

— Ele fez um tratamento intensivo todos esses dias e apresentou uma melhora ontem. Nós fizemos um bloqueio anestésico (injeção) para que ele pudesse treinar e observarmos como ele iria responder. Respondeu muito bem. Hoje, obviamente, voltou a doer antes do jogo. Ele fez novamente um bloqueio anestésico antes do jogo e durante o intervalo para que pudesse voltar a jogar.

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O médico do Atlético destacou o esforço de Everson para disputar o clássico e afirmou que, agora, o goleiro precisará ser afastado para tratar a fratura.

— Foi um monstro, jogou, deu tudo certo. Nós conseguimos nosso objetivo pelo tamanho do jogo, pelos objetivos do clube na competição. Todos entendemos que era um momento para tomar essa decisão em conjunto com o jogador e com a comissão técnica. Agora ele vai precisar parar para tratar a fratura, que era nosso objetivo. Não tem cirurgia. É tratamento conservador — afirmou Lasmar.

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Éverson em Galo x Cruzeiro (Foto: Pedro Souza / Atlético)

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