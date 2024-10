Relembre o caminho do Atlético-MG até a decisão da Copa do Brasil

Sérgio Coelho celebra classificação do Atlético-MG sobre o Vasco na Copa do Brasil com o elenco do Galo (Foto: Pedro Souza/Atlético)







Escrito por Maria Gabriela Meireles • Publicada em 20/10/2024 - 17:39 • Belo Horizonte

O Atlético-MG é o primeiro finalista da Copa do Brasil 2024. Neste sábado (19), o Galo eliminou o Vasco em São Januário e, com a classificação, o time mineiro irá disputar a final pela quarta vez na história do clube. O Lance! relembra o caminho que o time de Gabriel Milito percorreu até chegar a grande decisão do torneio.

Campeão da Copa do Brasil em 2014 e em 2021, o Galo vai em busca do tricampeonato na competição. Neste ano, por estar na Copa Libertadores, o Atlético entrou no torneio já na terceira fase.

Terceira fase - Atlético x Sport Recife

Jogo de ida: Galo 2×0 Sport Recife

O primeiro jogo do Atlético na competição foi em casa, diante de quase 40 mil torcedores na Arena MRV. Com gols de Zaracho e Arana, o Galo dominou o time pernambucano e, na ocasião, se manteve invicto na temporada, com 10 jogos sob o comando de Gabriel Milito, com sete vitórias e três empates.

O jogo ficou marcado por uma confusão no setor visitante da Arena ocupado pela torcida do Sport. Após o gol de Matías Zaracho, aos 28 do primeiro tempo, a Polícia Militar foi acionada para conter a briga entre os torcedores, com uso de bombas de efeito moral e gás de pimenta, paralisando a partida.

Jogo de volta: Sport Recife 1×0 Galo

No jogo de volta, na Arena Pernambuco, o Galo poderia até perder por um gol de diferença que avançaria para as oitavas de final. E foi o que aconteceu. O Sport abriu o placar ainda no primeiro tempo com Barletta, foi superior ao Atlético em grande parte do jogo, e viu Paulinho igualar o placar, mas com auxílio do VAR, o gol foi anulado.

Por ter vencido o jogo de ida por 2 a 0, em Belo Horizonte, o time mineiro avançou para as oitavas de final, e com a classificação garantiu R$ 3,465 milhões para os cofres do clube.

Oitavas de final - Atlético x CRB

Jogo de ida: CRB 2×2 Galo

No estádio Rei Péle, em Maceió, o CRB abriu o placar com Willian Formiga e Léo Pereira, com o Galo desperdiçando grandes chances de gol. Aos 14 do primeiro tempo, Hulk pediu para ser substituído alegando dores na panturrilha direita e preocupando o torcedor. No fim da primeira etapa, Alan Franco foi derrubado na área e Paulinho converteu o pênalti para o time mineiro.

Milito mandou força total para o segundo tempo, com Vargas carimbando a trave nos primeiros minutos de jogo e, aos oito, na entrada da área, Scarpa deixou tudo igual. O Galo ainda teve chances de virar com Zaracho, Paulinho e Saraiva, ficou com um a mais até o fim da partida (Willian Formiga foi expulso após acertar Scarpa), chegou a balançar as redes com Cadu, mas com impedimento assinalado.



Jogo de volta: Galo 3×0 CRB

No jogo de volta, em casa, o Atlético dominou o time alagoano com os laterais em noite inspirada na Arena MRV. Arana, aos 16 da primeira etapa, bateu no canto do gol, sem chances para o goleiro Matheus Albino. Aos 24, o camisa 13 levantou a bola na área e Saravia de cabeça ampliou o marcador.

No segundo tempo, o jogo começou morno, e o terceiro gol alvinegro saiu aos 17 minutos, após um cruzamento de Palacios na medida para Saravia marcar o seu doblete na partida. Zaracho ainda balançou as redes no fim, mas teve impedido assinalado pelo VAR.

Com a classificação para as quartas de final, o Atlético garantiu mais R$ 4,515 milhões pela vaga na próxima fase.

Quartas de final - Atlético x São Paulo

Jogo de ida: São Paulo 0x1 Galo

O São Paulo começou a partida esquentando a temperatura e aproveitando o fator casa à seu favor. O time de Luis Zubeldía criou mais chances e ofereceu perigo ao gol de Éverson com Arboleda e Wellington Rato. O Galo começou a apostar em contra-ataques, com boas chegadas de Gustavo Scarpa, mas sem susto para a defesa tricolor.

O Galo voltou para o segundo tempo assitindo o São Paulo jogar, de novo com Rato no comando do meio-campo, mas sem conseguir abrir o marcador. Calleri não aproveitou as chances que teve, e aos 43 da etapa final, Lucas desperdiçou um gol cara a cara com Éverson, cabeceando para fora. Nos acréscimos, o time mineiro foi decisivo e Battaglia marcou para os visitantes, em um cruzamento de Scarpa após cobrança de falta.

Jogo de volta: Galo 0x0 São Paulo

Em casa, bastava um empate para o Atlético garantir a vaga para às semifinais do torneio. O time mineiro, na primeira etapa, dominou a partida, mas sem efetividade suficiente. Hulk e Scarpa tiveram oportunidades de abrir o placar, mas foram barrados pela defesa do goleiro Rafael. O São Paulo pouco incomodou e foi neutralizado pelas linhas de marcação do Galo.

As equipes voltaram para o segundo tempo propondo um jogo equilibrado, mas o tricolor teve mais chances de abrir o marcador em uma trama de Liziero e Luciano, em mais uma boa atuação de Éverson. O Atlético assustou o gol de Rafael com Hulk, mas a bola passou raspando na trave e foi para a linha de fundo.

Com o empate, o Atlético eliminou o São Paulo e avançou para as semifinais da Copa do Brasil.

Semifinal - Atlético x Vasco

Jogo de ida: Galo 2×1 Vasco

Na Arena MRV, um grande embate marcou o jogo de ida para a decisão de quem avançava para a final do torneio. Com muita técnica e disputa física, o Vasco iniciou a partida oferecendo perigo para o Galo, mas sem efetividade. Hulk, aos 10 minutos, assustou o gol de Léo Jardim, mas a resposta cruzmaltina foi imediata. Coutinho recebeu de Rodríguez, deixou Rubens para trás e abriu o placar em Belo Horizonte. Léo Jardim foi muito acionado por Hulk e Paulinho, mas quem converteu aos 37 foi Guilherme Arana, na gaveta e sem chances para o arqueiro.

Menos de seis minutos depois, veio a virada alvinegra. O camisa 13 cruzou na medida para Paulinho cabecear e marcar contra o time que o revelou.

Na segunda etapa, os dois times voltaram aumentando a temperatura do jogo, com Sforza e Emerson Rodrígues levando perigo para o Galo, enquanto Rubens, Lyanco e Hulk incomodavam Léo Jardim. Nos minutos finais, Payet ainda teve a oportunidade de empatar a partida, mas mandou por cima do gol adversário.

Jogo de volta: Vasco 1x1 Atlético

O Galo chegou em São Januário em um clima hostil criado pela torcida cruzmaltina. Nos 15 minutos iniciais, o Vasco ensaiou uma pressão, explorando os corredores laterais com bons cruzamentos para área, mas todos sem efetividade. Quem ofereceu a primeira chance de perigo foi o Atlético, com Battaglia, em boa defesa de Léo Jardim e, no rebote, o zagueiro mandou na trave.

O gol vascaíno saiu após um toque de braço do volante Otávio dentro da área, em um cruzamento de Pitón. O VAR demorou cerca de seis minutos para chamar o árbitro à cabine e assinalar o pênalti. Vegetti, com maestria, deslocou Éverson e abriu o placar.

Na etapa final, Paulinho e Vegetti tiveram chances de modificar o placar, mas o segundo tempo seguiu morno em relação ao primeiro. Mas um dos jogadores mais decisivos do futebol brasileiro esperou até o minuo 36 para mudar o rumo da partida.

Hulk recebeu uma bola de Scarpa na medida, dominou com calma e chutou de fora da área para empatar o resultado e garantir a classificação do Atlético. Com o gol, o time de Gabriel Milito administrou o placar e confirmou a ida do Atlético para a final do torneio.

Premiação

Até aqui, o Atlético garantiu, pelo menos, R$ 51,135 milhões na competição. Se erguer o caneco, o Galo desembolsa R$ 73,5 milhões, enquanto o vice leva R$ 31,5 milhões.