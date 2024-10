Milito projeta Atlético-MG x River Plate: ‘Veremos quem é o melhor’

Gabriel Milito vibrou com a força do elenco do Atlético-MG (Foto: Pedro Souza/Atlético)







Escrito por Marcio Dolzan • Publicada em 20/10/2024 - 06:00 • Rio de Janeiro

Satisfeito com a classificação à final da Copa do Brasil, o técnico do Atlético-MG, Gabriel Milito, enalteceu a valentia dos jogadores e a força do elenco do clube mineiro. O treinador lembrou que o Atlético é um dos poucos times que ainda disputam três competições e que isso tem exigido muito dos jogadores.

— Estou muito feliz pela classificação à final, muito feliz pelo esforço dos jogadores, pela valentia e a responsabilidade de conseguir jogar a eliminatória com 180 minutos. Acredito que merecemos a classificação à final. Mas agora não podemos celebrar muito isso, porque temos outro objetivo muito grande na Copa Libertadores. E isso também é um sonho muito grande para nós —, declarou o treinador, citando o confronto com o River Plate, terça-feira, pela semifinal do torneio continental.

— Veremos o que acontece. Sabemos que somos um time forte e sabemos que vamos jogar contra um time forte. Veremos quem é o melhor em 180 minutos.

Hulk e companheiros comemoram gol do Atlético-MG sobre o Vasco (Foto: Pedro Souza/Atlético)

Atlético-MG tem sequência decisiva de jogos

Milito comentou sobre a sequência de jogos decisivos do Atlético-MG, o que tem exigido que ele rode bastante o elenco. Na quarta-feira, ele poupou alguns dos principais jogadores no empate por 1 a 1 com o Fortaleza, no Castelão, pelo Brasileirão. No sábado, jogou com o que tinha à disposição no empate por 1 a 1 com o Vasco, que garantiu o time na final da Copa do Brasil. Agora, vai com força máxima para enfrentar o River Plate.

— Temos que ter em conta o imediato, mas também temos que analisar um pouco mais, sobretudo nesta fase final de temporada, em que há muitos jogos. Por isso, foi necessário (poupar) contra o Fortaleza, pois tínhamos jogadores suspensos, outros precisando de descanso. Vamos administrando a energia deles, para chegarmos bem no jogo de hoje (sábado), e sobretudo para chegarmos bem no final —, explicou Gabriel Milito.

Mesmo assim, o treinador do Atlético-MG destacou que, com o time brigando por dois títulos, o momento é para superação dos jogadores.

— Administrar as energias agora é fundamental, mas quando um time tem tanta ilusão, um time tem um sonho grande por conquistar, não há mais cansaço. Agora é somente sonhar, competir, lutar. Será difícil? Muito difícil. Mas vivemos da ilusão. Nosso trabalho é viver da ilusão.