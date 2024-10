Hulk decide e Atlético-MG carimba vaga na final da Copa do Brasil

Hulk, atacante do Atlético-MG (Foto: Pedro Souza/Atlético)







Escrito por Lance! • Publicada em 19/10/2024 - 21:01 • Belo Horizonte • Atualizada em 19/10/2024 - 22:29

O Atlético-MG está classificado para a final da Copa do Brasil. Neste sábado (19), o Galo entrou em campo buscando o empate para carimbar a tão sonhada vaga, e o super-herói atleticano Hulk entrou em ação, aos 36 minutos do segundo tempo, para garantir a missão. O placar de 1 a 1, em São Januário, garantiu alvinegro mineiro como primeiro finalista da competição. A outra vaga será decidida neste domingo (20), na Neo Química Arena, onde Corinthians e Flamengo se enfrentam às 16h (de Brasília).

Hulk, que não tinha tanto destaque durante a partida, precisou de apenas um lance para decidir, com chute colocado no ângulo de Leo Jardim. Vegetti, de pênalti, no primeiro tempo, tinha colocado o Vasco em vantagem. O lance foi revisado pelo VAR e assistido pelo árbitro, que levou sete minutos até que a decisão da marcação fosse tomada. Como o Atlético-MG tinha vencido o jogo de ida por 2 a 1, em Belo Horizonte, bastava o empate para se garantir como finalista.

Com a classificação, o Atlético permanece como o único time vivo no Brasileiro, na Copa do Brasil e na Libertadores.

As finais da Copa do Brasil serão realizadas nos dias 3 e 10 de novembro. A CBF irá detalhar horários e locais assim que for definido o adversário do Galo para a disputa do título.

Gustavo Scarpa domina a bola, observado por Léo, do Vasco (Foto: Pedro Souza/Atlético)

Como foi o jogo?

O Vasco entrou em campo correndo contra o ponteiro do relógio, e nos minutos iniciais já foi possível observar a postura ofensiva do time carioca, pressionando o Atlético-MG com linhas altas e explorando as jogadas áreas, sobretudo pelo corredor lateral - com Puma e Emerson Rodriguez - e nos cruzamentos, buscando o poder de finalização de Vegetti.

A marcação atleticana demorou a se ajustar para conter as jogadas aéreas, com o goleiro Éverson bem acionado no primeiro tempo e alvo de críticas do banco do Vasco, em razão da constante demora na reposição da bola.

O Galo começou a abaixar a temperatura da partida, a trabalhar a bola e encontrar do lado esquerdo - no retorno de Rubens - a opção para desafogar a pressão e inverter o jogo. Paulinho e Scarpa tentaram uma boa trama, mas sem incomodar Léo Jardim.

A maior chance do Atlético na etapa inicial teve início em um cruzamento de Scarpa, aos 20 minutos, quando o argentino Battaglia recebeu e finalizou no gol do Vasco. Léo Jardim espalmou, a bola bateu na trave e, na sobra, Junior Alonso chutou para nova intervenção do goleiro.

Paulinho, do Atlético, tenta driblar Leo, do Vasco (Foto: Pedro Souza/Atletico)

O gol do Vasco saiu após um toque no braço de Otávio, em cruzamento de Lucas Pitón. O jogo ficou paralisado por cerca de 6 minutos para a análise do VAR, que chamou o árbitro Ramon Abatti Abel à cabine de vídeo para assinar o pênalti.

Vegetti cobrou com maestria e abriu o placar em São Januário. Com o tento, o argentino chegou ao 30º gol pelo cruzmaltino, o 20° na temporada e o 5° de pênalti pelo clube carioca.

Depois do gol, o Vasco ainda teve duas outras chances, em chutes de Puma, na entrada da área, e de Leo. Pelo Galo, Lyanco quase empatou, após cabeceio errado de Pitón para o meio da área, mas a bola saiu por cima do gol vascaíno.

No segundo tempo, Paulinho quase abriu o placar no primeiro minuto de jogo, em cruzamento de Rubens, evitado pela defesa de Léo Jardim.

O decorrer da segunda etapa caminhava em ritmo menor, até o artilheiro do século do Atlético, com 114 gols, decidir a partida. Hulk recebeu de Scarpa e mandou uma bomba colocada de fora da área. Foi o primeiro gol do atacante na Copa do Brasil 2024. O goleiro vascaíno até tentou espalmar de mão trocada, mas não conseguiu evitar o empate.

O gol recolocou o Galo em vantagem no placar agregado (3 a 2), e o time soube administrar o tempo para confirmar a classificação em solo vascaíno. Ao fim da partida, Vegetti desabou no gramado, muito emocionado, enquanto os jogadores do Atlético comemoravam a ida à final da Copa do Brasil.

✅ VASCO 1 X 1 ATLÉTICO-MG

COPA DO BRASIL - SEMIFINAIS

🗓️ Data e horário: sábado, 19 de setembro de 2024, às 18h30m (de Brasília)

📍 Local: São Januário

🟨 Arbitragem: Ramón Abatti Abel (FIFA, SC), auxiliuado por Bruno Raphael Pires (FIFA-GO) e Bruno Boschilia (FIFA-PR), com Rodolpho Toski Marques (FIFA-PR).

⚽ Gols: Vegetti (de pênalti), 38' 1ºT; Hulk, 36' 2ºT.

🟨 Cartões amarelos: Gustavo Scarpa, Matheus Mendes e Leandro Ávila (auxiliar técnico do Atlético); Leandrinho, João Vitor e Puma Rodríguez (Vasco).

⚽ ESCALAÇÕES

VASCO (Técnico: Rafael Paiva)

Léo Jardim; Paulo Henrique (Payet), João Victor, Leo Pelé, Lucas Piton (Leandrinho); Hugo Moura (Sforza), Mateus Carvalho (Rossi), Philippe Coutinho; Puma Rodríguez, Emerson Rodríguez (Ryan) e Vegetti.

ATLÉTICO-MG (Técnico: Gabriel Milito)

Everson; Lyanco, Battaglia, Alonso e Arana; Rubens, Otávio, Alan Franco e Gustavo Scarpa; Hulk (Alisson) e Paulinho (Saravia).

Renda: R$ 2.278.926,00.

Público pagante: 18.280 (18.910 presentes).