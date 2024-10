Hulk se consolida como um dos grandes nomes da história do Atlético-MG

Hulk comemora gol marcado pelo Atlético-MG sobre o Vasco (Foto: Pedro Souza/Atlético)







Escrito por Marcio Dolzan • Publicada em 20/10/2024 - 07:30 • Rio de Janeiro

Maior artilheiro do Atlético-MG neste século, com 114 gols até aqui, o capitão Hulk vai se firmando definitivamente como um dos grandes ídolos da história do clube. Desde que chegou ao clube, há quatro temporadas, o atacante já conquistou sete títulos e pode levar o time a mais dois títulos este ano: a Copa do Brasil, na qual já está na decisão, e a Libertadores da América, cuja semifinal começa a disputar na próxima terça-feira (22) com o River Plate.

Na noite desse sábado, logo após ele marcar o golaço que garantiu o empate do Atlético-MG por 1 a 1 com o Vasco e carimbou a vaga na decisão da Copa do Brasil, Hulk falou sobre sua trajetória no clube mineiro:

— O sentimento é de conquista. Acho que todos estão envolvidos, tendo a possibilidade, acho que pela primeira vez na história, de estar na final da Copa do Brasil e da Libertadores. Espero que nós consigamos ganhar (a vaga), pela vontade de Deus —, disse o capitão do time.

— É um grupo muito unido, um grupo muito bom, e poder fazer parte deste grupo pra mim é muito especial. São grandes jogadores, grandes seres humanos, todo mundo se respeita —, acrescentou Hulk.

'Títulos são pra vida inteira', diz Hulk

Indagado sobre as chances de ser apontado como “o maior ídolo da história do Galo” caso o time conquiste as duas copas este ano, o atacante preferiu desconversar e colocou os títulos como prioridades.

— Enquanto eu puder fazer história aqui, junto com meus companheiros… Eu sempre falo que títulos são pra vida inteira. Desde que cheguei no Galo tenho conseguido títulos importantes, e assim tendo a oportunidade de escrever meu nome na história.