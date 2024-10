Pênalti? Ex-árbitro dá veredito em lance polêmico de Vasco x Atlético-MG

Vasco e Atlético-MG em duelo na semifinal da Copa do Brasil (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 19/10/2024 - 19:31 • Rio de Janeiro (RJ)

O primeiro tempo de Vasco x Atlético-MG ficou marcado por um pênalti marcado para o Cruzmaltino, neste sábado (19). Após longa análise do VAR, Ramon Abatti Abel foi chamado para revisar a jogada e marcou a penalidade. Para o comentarista Sálvio Spínola, o árbitro acertou na decisão.

Semis da Copa do Brasil DE GRAÇA no Prime Video! Semis da Copa do Brasil DE GRAÇA no Prime Video! Assista aos confrontos da Copa do Brasil com 30 DIAS GRÁTIS no Prime Video e aproveite o pós com muita música! Garanta um mês grátis no Amazon Music Unlimited e ouça playlists e músicas exclusivas! Assine e assista aos jogos de graça

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

- O Otávio faz o movimento com o corpo, é um movimento diferente, com o corpo indo na bola. Inclina o corpo para o braço pegar na bola, é um movimento desnecessário do Otávio. Teve um movimento adicional, um movimento a mais - começou Sálvio Spínola, em transmissão da "Amazon Prime".

Após cruzamento na área, a bola tocou no braço de Otávio, e jogadores do Vasco reclamaram bastante com Ramon Abatti Abel. Após quase seis minutos de análise, a arbitragem assinalou a penalidade. Na cobrança, o atacante argentino Pablo Vegetti balançou as redes para o Cruzmaltino.