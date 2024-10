Paulinho, do Atlético-MG, reencontra São Januário pela primeira vez em decisão

Paulinho (Foto: Atlético-MG/Divulgação)







Escrito por Lance! • Publicada em 18/10/2024 - 16:26 • Belo Horizonte

Atlético-MG e Vasco se enfrentam neste sábado (19), às 18h30 (de Brasília) pelo jogo de volta das semifinais da Copa do Brasil, em São Januário, e o estádio cruz-maltino vai receber um antigo conhecido.

Paulinho, hoje atacante do Galo, iniciou a carreira nas categorias de base do Vasco e pela primeira vez irá reencontrar a casa do time carioca, agora, com a missão de interromper a trajetória do clube na competição.

Referência no ataque atleticano ao lado de Hulk, Paulinho chegou ao Atlético para a temporada de 2023 vindo Bayer Leverkusen, da Alemanha. De lá até aqui, são 110 jogos e 47 gols pelo alvinegro.

Na atual temporada, em 49 jogos, o carioca balançou as redes 16 vezes; uma delas contra o time que o revelou, no jogo de ida das semifinais da Copa do Brasil, na vitória do Atlético por 2 a 1, na Arena MRV.

Paulinho (Foto: Pedro Souza / Atlético)

Reencontro com São Januário

Para o jogo deste sábado, Paulinho revelou, em entrevista ao ge.globo, que terá a emoção de voltar ao campo onde deu os seus primeiros passos no futebol, mas dessa vez em um cenário adverso.

-Vai ser um jogo com um misto de emoções quando eu pisar em São Januário, porque vai ser a primeira vez que eu vou pisar lá jogando contra o Vasco (...) Eu estou esperando um clima bem hostil. Sei que vai ser um jogo muito difícil, com uma atmosfera que todo jogador quer jogar, mas eu vou estar defendendo as cores do Galo, a gente tem que passar para essa final para buscarmos esse tão sonhado título da Copa do Brasil - declarou o atleta.

Paulinho chegou ao profissional do Vasco com 16 anos, e pela equipe principal, entre 2017 e 2018, entrou em campo em 35 oportunidades, com sete gols e quatro assistências.

Paulinho (Foto: Getty Images)

Vendido ao time alemão quando tinha recém completado 18 anos, o jogador afirmou que a saída do time carioca foi muito precoce para a sua carreira.

- Eu não estava pronto ainda pra sair. (...) Emocionalmente, eu não estava preparado, ainda mais para um país com uma cultura totalmente diferente do que é o nosso país. Na época, o Vasco precisava muito da minha venda. Se for parar para pensar, era uma das únicas salvações que tinha na época financeiramente para o clube, e eu fui praticamente obrigado a sair. Foi muito difícil - declarou Paulinho para o ge.