Milito ressalta resiliência do Atlético-MG em confronto decisivo

Escrito por Lance! • Publicada em 19/10/2024 - 23:13 • Belo Horizonte

O Atlético-MG está classificado para a grande final da Copa do Brasil. Com o empate por 1 a 1 com o Vasco, neste sábado (19), em São Januário, o Galo carimbou a passagem para a decisão com um gol magistral de Hulk. Em coletiva, após a partida, o técnico Gabriel Milito, ao lado do camisa 7, reconheceu a dificuldade do confronto e destacou as adversidades do jogo, como a chuva e o consequente gramado escorregadio.

- A eliminatória é em dois jogos. Eu tinha claro que a semifinal da Copa do Brasil, contra o Vasco, com bons jogadores, e iria definir aqui em Rio. Quando chegamos nessa etapa da competição, muito difícil de se resolver no jogo de ida. Dado às circustâncias, a chuva, o campo de jogo, tentamos no primeiro tempo, como sempre, não nos agarramos à vitória momentânea.

O técnico argentino destacou a estratégia adotada pela equipe na etapa final do jogo para buscarem o empate.

-Queríamos controlar o resultado, eles começaram com muita energia, tivemos dificuldade para iniciar bem. Foi um primeiro tempo equilibrado, lutado, jogo difícil pelas condições climáticas - declarou o argentino. No segundo tempo, em desvantagem no resultado, mas empate no placar agregado, tivemos mais controle da bola, fazer sequências de passes mais longas, para desgastar o Vasco e, dessa maneira, ter possibilidade de melhores ataques. A equipe competiu muito bem todo o jogo diante de um rival duro - afirmou o argentino.

Hulk comemora o gol do Atlético-MG (Foto: Pedro Souza/Atlético-MG)

O protagonista do jogo e autor do gol atleticano, Hulk ressaltou a boa atuação do Vasco em casa e a pressão imposta pela torcida carioca.

- Tínhamos a consciência da dificuldade que enfrentaríamos contra o Vasco, jogando em casa, apoio da torcida. O Milito e sua comissão nos prepararam bem para esse jogo. Treinamos bastante. Queríamos ter desfrutado um pouco mais do jogo, devido a algumas circunstâncias, não estava favorável.

O Galo demorou a se encontrar na partida, cedendo espaços para o time carioca explorar o corredor lateral e chegar com perigo no gol de Everson. O atacante alvinegro reconheceu a qualidade do time montado pelo técnico Rafael Paiva e a resiliência do Atlético em buscar o gol de empate.

- Os zagueiros do Vasco não deixaram a gente dominar para jogar de frente, que é o que gostamos, eu e o Paulinho, com os jogadores que atacam também. Tivemos a infelicidade de sair perdendo no intervalo. O Milito conversou com a gente para termos a bola, mais personalidade para jogar, mesmo com as dificuldades do clima, do campo. No segundo tempo, tivemos controle do jogo - declarou Hulk.

Com a classificação, o Galo aguarda o vencedor do confronto entre Flamengo x Corinthians, neste domingo (20), às 16h (de Brasília) para descobrir o adversário na grande final.

As finais da Copa do Brasil serão realizadas nos dias 3 e 10 de novembro. A CBF irá detalhar horários e locais assim que for definido o adversário do Galo para a disputa do título.