Hulk, do Atlético-MG, marca contra o Vasco e revela estratégia de gol

Escrito por Lance! • Publicada em 19/10/2024 - 21:34 • Belo Horizonte

Mais uma vez, Hulk se consagrou como um dos jogadores mais decisivos do futebol brasileiro. Em uma atuação mediana do Atlético-MG, em São Januário, na decisão das semifinais da Copa do Brasil contra o Vasco, o camisa 7 chamou a responsabilidade e garantiu o empate aos 36 da etapa final. Após a classificação, Hulk agradeceu ao trabalho do seu scout na construção do gol.

No futebo, scout se refere a um sistema de análise e observação de jogadores e equipes, que tem como objetivo coletar informações sobre desempenho, habilidades e características táticas, contribuindo para a tomada de decisões estratégicas dentro de campo, por exemplo, como foi o caso do gol marcado por Hulk.

O atacante elogiou o trabalho da sua equipe em analisar as características de Léo Jardim, goleiro do Vasco, destacando a importância desse estudo para a sua preparação nos jogos.

-Estou muito feliz, só agradecer a Deus e a massa que sempre nos apoia. Quero agradecer ao meu scout que faz um trabalho excepcional, que falou que a chance de fazer gol seria no canto direito e no alto, ou cruzado no canto esquerdo do goleiro no chão. Então a primeira oportunidade que eu tive de bater no canto direito no alto eu fui feliz, e isso mostra que o trabalho que a gente faz é muito bem feito - celebrou o atacante.

Hulk marca e decide para o Atlético-MG (Foto: Pedro Souza/Atlético)

Hulk também elogiou a atuação do Vasco na partida, reconhecendo a dificuldade imposta pelo adversário

- Nós lutamos muito até o final, o Vasco vinha fazendo uma grande Copa do Brasil e em casa é muito difícil deles serem batidos. O jogo foi bastante pegado, não tínhamos muito espaço, a zaga do Vasco fez um trabalho excepcional hoje, não deixava virarmos de frente, não deixavam a gente dominar, sempre vinham puxando, fazendo faltas, empurrando, fizeram um belo trabalho.

Agora, o Galo se prepara para a próxima decisão na temporada. O time de Gabriel Milito enfrenta, na próxima terça-feira (22), o River Plate, pelo jogo de ida das semifinais da Copa Libertadores, na Arena MRV.