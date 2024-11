Gabriel Milito, técn ico do Atlético-MG, durante a partida contra o Flamengo, pelo jogo de ida da Copa do Brasil, no Maracanã (Fotos: Pedro Souza / Atlético)







Escrito por Lance! • Publicada em 03/11/2024 - 19:59 • Belo Horizonte

O Atlético-MG foi derrotado para o Flamengo por 3 a 1, neste domingo (3), no Maracanã, no jogo de ida da final da Copa do Brasil. Com uma atuação abaixo da média e um destaque negativo para o setor defensivo, o Galo sofreu e esperou até o fim da segunda etapa para diminuir a vantagem. O técnico Gabriel Milito reconheceu a dificuldade do jogo por ser uma decisão e apontou os erros do time mineiro.

-É verdade que tivemos erros pontuais nos gols. O primeiro gol aconteceu por uma má pressão, que eles resolveram bem. Acharam o passe para o Wesley, que sabíamos que é um jogador de muita velocidade. No segundo gol, era uma boa pressão, mas ficou em posição legal o atacante (Gabigol). No terceiro gol também houve um erro. - afirmou o treinador.

Os gols do rubro-negro foram marcados por Arrascaeta e Gabigol, enquanto Alan Kardec, aos 34 da etapa final, saiu do banco de reservas e balançou as redes para o Galo.

Atlético-MG é derrotado por 3 a 1 para o Flamengo, no jogo de ida da Copa do Brasil, no Maracanã (Foto: Pedro Souza/Atlético)

Para o jogo de volta, na Arena MRV, Milito demonstrou confiança no elenco e pediu o apoio da torcida para reverter o placar.

-É bom que eles (torcedores) tenham a esperança de, em casa, com o apoio deles, além de nosso desempenho, seja possível reverter o placar. Sabemos que temos que fazer um jogo muito bom, mas vamos nos preparar bem para isso. Para fazer um bom jogo e virar. Eu confio muito nos jogadores, na mentalidade que eles têm, no espírito competitivo que eles têm. Sei do sonho que eles têm. Vamos trabalhar muito forte.

Virada alvinegra

Para o jogo de volta, na Arena MRV, o Galo precisa vencer por três gols de diferença para erguer a taça. Dois gols de diferença leva a decisão para a disputa de pênaltis.

A bola rola no próximo domingo (10), às 16h (de Brasília).