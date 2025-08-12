Fluminense atravessa o São Paulo e acerta com cria de Xérem

O Fluminense encaminhou a contratação do zagueiro Igor Rabello, do Atlético-MG, após avançar nas negociações e superar o interesse do São Paulo. Clube e jogador chegaram a um acordo nesta terça-feira (12) para um contrato de dois anos e meio, com validade até dezembro de 2027. O acerto depende apenas da liberação do Galo. A informação foi dada incialmente pelo "Ge" e confirmada pelo Lance!.

O retorno ao Rio de Janeiro e a passagem pelas divisões de base de Xerém, no início da carreira, são fatores que pesam a favor do Fluminense. Igor Rabello tem contrato com o Atlético-MG até o fim desta temporada e, por isso, está apto a assinar um pré-contrato com qualquer equipe para se transferir em janeiro de 2026.

Além do Fluminense, o São Paulo também procurou o atleta. Não houve proposta oficial por conta dos valores salariais. A reportagem do Lance! apurou que o Fluminense entrou "pesado" na negociação com o atleta e atravessou o São Paulo rapidamente. A tendência é de que a negociação seja finalizada até a quarta-feira (13).

Igor Rabello jogaria só o Brasileirão pelo Fluminense

Se confirmada a contratação, o jogador não poderá disputar a Copa do Brasil nem a Copa Sul-Americana pelo Fluminense, pois já atuou nas competições defendendo o Atlético-MG. O movimento não descarta a chegada de outros jogadores para a posição.

Revelado pelo Botafogo, Igor Rabello subiu ao elenco profissional em 2016. O jogador fez parte das categorias de base do Fluminense entre 2006 e 2011. Quando deixou o clube, Igor estava na categoria sub-17.

Durante sua passagem pelo Atlético-MG, Igor Rabello conquistou o Campeonato Brasileiro de 2021, a Copa do Brasil de 2021, a Supercopa do Brasil de 2022 e seis edições do Campeonato Mineiro, de 2020 a 2025.