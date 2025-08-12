O clássico Cruzeiro e Atlético-MG será um dos duelos das quartas de final da Copa do Brasil. O primeiro jogo da decisão será disputado na Arena MRV (mando do Atlético), enquanto o palco da volta fica por conta do Mineirão (mando do Cruzeiro). Apesar de controverso, a torcida do Galo considera decidir o jogo fora de caso como um fator positivo.

continua após a publicidade

➡️ IA analisa chaveamento da Copa do Brasil e elege campeão

Atlético-MG tem retrospecto positivo no Mineirão

Antigo aliado do Atlético, o Mineirão mais uma vez serviu como casa atleticana neste ano. A Arena MRV estava fechada para obras. Entre janeiro e abril, o Galo mandou suas partidas no estádio da Pampulha.

No total, foram 11 jogos, com sete vitórias e quatro empates, cerca de 75,8% de aproveitamento. Veja os jogos do Atlético no Mineirão, neste ano.

continua após a publicidade

Copa do Brasil

O sorteio também definiu o chaveamento da competição até a final. Quem se classificar no duelo entre Atlético-MG e Cruzeiro, maior vencedor da Copa do Brasil, com seis títulos (1993, 1996, 2000, 2003, 2017 e 2018), terá como adversário na semifinal o vencedor do confronto entre Corinthians e Athletico-PR.

As datas previstas para a semifinal são 5 e 19 de outubro. A premiação pela participação nesta fase é de R$ 9,922 milhões.

Próximos jogos do Galo

14 de agosto - Galo x Godoy Cruz - 19h (de Brasília) - Copa Sul-Americana

17 de agosto - Galo x Grêmio - 16h (de Brasília) - Campeonato Brasileiro

21 de agosto - Godoy Cruz x Galo - 19h (de Brasília) - Copa Sul-Americana

24 de agosto - São Paulo x Galo - 20h30 (de Brasília) - Campeonato Brasileiro

31 de agosto - Vitória x Galo - 18h30 (de Brasília) - Campeonato Brasileiro

continua após a publicidade

Para acompanhar as notícias do Futebol, acompanhe o Lance! no Whatsapp. Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real