Gabigol faz 2, e Flamengo abre vantagem na decisão da Copa do Brasil

Gabigol foi o grande nome da vitória do Flamengo sobre o Atlético-MG (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)







Escrito por Marcio Dolzan • Publicada em 03/11/2024 - 17:57 • Rio de Janeiro (RJ) • Atualizada em 03/11/2024 - 19:26

Gabriel Barbosa foi definitivamente Gabigol no primeiro jogo da decisão da Copa do Brasil. O atacante marcou dois gols na vitória do Flamengo por 3 a 1 diante do Atlético-MG, neste domingo, no Maracanã. Arrascaeta abriu o marcador para o time rubro-negro, enquanto Alan Kardec descontou para os mineiros. Com o resultado, o Flamengo pode perder por escore simples domingo que vem, em Belo Horizonte, que mesmo assim será campeão.

Como foi o jogo

O primeiro tempo foi quase todo do Flamengo. À exceção dos dez minutos iniciais, de avanços esporádicos de Paulinho e das jogadas individuais de um isolado Hulk, o Atlético-MG passou o tempo todo se defendendo — a ponto de o goleiro Everson não fazer a menor cerimônia para retardar toda e qualquer cobrança de tiro de meta. Mas isso de nada adiantou. Com Gerson em grande jornada e com o time rodando bastante a bola, o Flamengo encerrou a etapa inicial vencendo por 2 a 0.

O placar foi aberto aos 11, em belíssima jogada de ataque coletivo. Michael recebeu pela meia esquerda e tocou no fundo para Gabigol; o atacante bateu forte, Everson espalmou para o meio e Arrascaeta, de primeira, chutou para abrir o marcador.

Aos 37, Gabigol recebeu uma reprimenda de Filipe Luís e não gostou. À distância, discutiu com o técnico do Flamengo, que ficou bastante incomodado. A situação só não se deteriorou porque, dois minutos depois o atacante aproveitou erro na linha de impedimento do Atlético-MG, pegou a bola pela direita, invadiu a área e chutou rasteiro para fazer 2 a 0.

Na etapa final o jogo foi mais equilibrado. Com a boa vantagem no marcador, o Flamengo recuou um pouco suas linhas e tratou de cozinhar o Atlético-MG. O time mineiro, por sua vez, foi um pouco mais ambicioso e chegou com mais frequência que na primeira etapa.

Ainda assim, foi o Flamengo quem balançou novamente as redes. Aos 29, Gabigol chutou da entrada da área pela esquerda e fez 3 a 0. Àquela altura, parecia que a Copa do Brasil estava se decidindo já no primeiro jogo. Mas aí Alan Kardec aproveitou falha da defesa e, aos 35, descontou. A decisão do título ficou mesmo para Belo Horizonte.

Filipe Luís e Gabigol comemoram o primeiro gol do atacante, minutos após discussão. (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

O que vem pela frente

Com o resultado, o Flamengo joga agora podendo perder por até um gol de diferença no próximo domingo, na Arena MRV, para ficar com o título. Antes disso, na quarta-feira (6), o rubro-negro encara o rival do Atlético-MG, o Cruzeiro, no Independência, pela 32ª rodada do Brasileirão. Já o Atlético-MG joga no mesmo dia em Goiânia com o Atlético-GO, também pelo Brasileiro. E, no domingo, precisará vencer o Flamengo por pelo menos dois gols de vantagem — nesse caso, levando a decisão do título para os pênaltis.

✅ FICHA TÉCNICA

FLAMENGO 3 X 1 ATLÉTICO-MG

FINAL - JOGO DE IDA - COPA DO BRASIL

🗓️ Data e horário: 3 de novembro, 16h (de Brasília)

📍 Local: Maracanã, no Rio (RJ)

🥅 Gols: Arrascaeta (11'/1ºT), Gabigol (39'/1ºT e 29'/2ºT) e Alan Kardec (35'/2ºT)

🟨 Cartão amarelo: Guilherme Arana (ATL) e Alex Sandro (FLA)

🏟️ Público: 67.459 (61.305 pagantes)

💰 Renda: R$ 15.696.580,00

⚽ ESCALAÇÕES

FLAMENGO (Técnico: Filipe Luís)

Rossi; Wesley, Leo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro (Ayrton Lucas); Evertton Araujo, Gerson e Arrascaeta (Alcaraz); Michael, Plata (Fabrício Bruno) e Gabigol (Varela).

ATLÉTICO (Técnico: Gabriel Milito)

Everson; Lyanco (Saravia), Alonso, Battaglia e Rubens; Arana (Alisson), Otávio (Zaracho), Alan Franco e Scarpa (Alan Kardec); Paulinho e Hulk.

🟨 ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Rafael Rodrigo Klein (FIFA-RS)

🚩 Assistentes: Bruno Raphael Pires (FIFA-GO) e Bruno Boschilia (FIFA-PR)

4️⃣ Quarto árbitro: Edina Alves Batista (FIFA-SP)

🖥️ VAR: Caio Max Augusto Vieira (RN)