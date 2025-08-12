O São Paulo está negociando para ter Igor Rabello, do Atlético-MG. O Lance! apurou quais são os estágios das conversas.

A equipe paulista mira a contratação de um zagueiro, tendo esta como prioridade máxima no momento. A proposta não está no papel ainda. No momento, as conversas giram em torno de salários e tempo de contrato. Se as partes chegarem em um número interessante, deve ser fechado, mas isso ainda não aconteceu.

continua após a publicidade

Sem espaço no Galo, Rabello pode assinar pré-contrato com qualquer equipe no momento, com vínculo no Galo até o final do ano.

O Atlético não deve atrapalhar o caminho de Rabello também. O jogador defende a camisa do Galo desde 2019, porém perdeu espaço na equipe. Neste ano, foram apenas oito jogos, com uma partida titular. Com contrato até o final do ano, pode assinar com qualquer outra equipe, o que abre caminho para o São Paulo.

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! São Paulo

Revelado na base do Botafogo, foi negociado ao Atlético Mineiro por 13 milhões de reais. O Galo detém 70% dos direitos econômicos do atleta.

A equipe de scout do Tricolor tem trabalhado com força máxima para trazer um reforço para a zaga. Sem Ruan, que deixou o time na metade do ano, e agora com a lesão de Arboleda, o entendimento da diretoria é que o trio formado por Alan Franco, Ferraresi e Sabino precisaria de um reforço. Hernán Crespo gosta de trabalhar com três zagueiros, e neste esquema, ter uma opção a mais foi sinalizada pelo próprio treinador.

continua após a publicidade

Igor Rabello está na mira do São Paulo (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

Prioridades do São Paulo no mercado

Além de um zagueiro, o Tricolor também busca um lateral-direito e um meia. A movimentação do São Paulo no mercado tem uma forte presença do scout do clube por trás. Recentemente, o diretor de futebol Carlos Belmonte comentou sobre.

- Estamos jogando com três zagueiros e, nesse esquema, a reposição é fundamental. Se estivéssemos atuando com linha de quatro, talvez fosse possível aguardar o retorno do Arboleda, mas com três precisamos agir - disse Belmonte após o jogo contra o Vitória.