Atlético-MG acerta renovação com peça fundamental

Nesta terça-feira, os torcedores do Atlético-MG receberam uma ótima notícia. O clube noticiou que renovou o contrato de Lyanco até o fim de 2029. O zagueiro tinha vínculo até dezembro de 2028 e estendeu por mais um ano.

Lyanco chegou ao Atlético em julho de 2024, vindo do Southampton, da Inglaterra. No último ano se firmou na titularidade, mas atuava na posição de origem. Milito utilizava o jogador como lateral direito.

Neste ano, Lyanco se firmou de vez no Atlético. De volta à sua posição de origem, o zagueiro vem sendo peça fundamental do Galo na temporada.

O zagueiro soma 57 partidas oficiais com a camisa alvinegra até aqui, com quatro gols marcados, todos nesta temporada.

No anúncio, o clube utilizou a presença dos dois filhos do zagueiro, que caíram na graça da torcida do Atlético.

