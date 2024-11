Torcida do Atlético Mineiro ficou na bronca com o goleiro Éverson (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 03/11/2024 - 18:01 • Rio de Janeiro

O primeiro gol do Flamengo no jogo de ida da final da Copa do Brasil surgiu após uma finalização de Gabigol, que foi espalmada para dentro da pequena área pelo goleiro Éverson, do Atlético Mineiro, e sobrou nos pés de Arrascaeta, que abriu o placar no Maracanã. Internautas consideraram o gol uma falha do goleiro e ficaram na bronca com o jogador.

Trajetória de Éverson no Atlético Mineiro

Anunciado em setembro de 2020 no Atlético, Éverson deixou o Santos e chegou ao time mineiro para disputar a meta alvinegra com Rafael (atual goleiro do São Paulo). Até aqui, são 268 jogos com a camisa alvinegra.

O goleiro conquistou o triplete em 2021 com o Galo, erguendo a taça do Brasileirão, Copa do Brasil e Campeonato Mineiro, além de ser um dos protagonistas na conqusita da Supecopa do Brasil de 2022.

Everson é o segundo jogador que mais vezes defendeu o Atlético na história da Libertadores, ficando atrás apenas do ex-goleiro Victor, atual diretor-executivo do clube.