Contra o River, meia do Atlético-MG pode voltar aos gramados

Zaracho, meia do Atlético-MG, está a disposição de Gabriel Milito para a decisão contra o River Plate (Foto: Pedro Souza/Atlético)







Escrito por Lance! • Publicada em 29/10/2024 - 07:15 • Belo Horizonte

Desde agosto, Matías Zaracho, do Atlético-MG, integrava o departamento médico se recuperando de uma cirurgia de hérnia do esporte. Quase dois meses depois, na decisão para a grande final da Conmebol Libertadores, o meia pode voltar aos gramados e ser mais um reforço para o elenco do técnico Gabriel Milito.

Para o jogo desta terça-feira (29), contra o River Plate, no Monumental de Nuñez, o jogador argentino pode compor o meio-campo alvinegro na companhia de Fausto Vera, Alan Franco e Gustavo Scarpa. Se Milito optar por esse sistema, Deyverson corre por fora e pode ser uma opção durante a partida, com Hulk e Paulinho comandando o ataque.

Caso Zaracho não tenha condições de iniciar o jogo, Deyverson pode retonar ao ataque, enquanto Rubens se mantém à disposição por fora; o lateral pode ser escalado com Guilherme Arana mais ofensivo ajustado para o meio.

Com grande parte do elenco à disposição do treinador, permanecem do DM o meia Bernard, que segue em tratamento de uma lesão no joelho direito, realizando atividades na academia, fisioterapia e corrida no campo.

Atlético-MG treina no Estádio Monumental de Nuñez, na Argentina, nas vésperas do jogo contra o River Plate, pela semifinal da Conmebol Libertadores (Foto: Pedro Souza/Atlético)

O atacante Cadu foi submetido à cirurgia no joelho direito na última quinta-feira (24) e iniciou o trabalho de recuperação com o departamento de fisioterapia do Clube.

Confira os atletas disponíveis para a decisão

Goleiros: Everson, Matheus Mendes e Gabriel Delfim;

Laterais: Mariano, Saravia, Guilherme Arana e Rubens;

Zagueiros: Bruno Fuchs, Junior Alonso, Battaglia, Igor Rabello e Lyanco;

Meio-campistas: Alan Franco, Fausto Vera, Igor Gomes, Otávio, Paulo Vitor, Gustavo Scarpa e Matías Zaracho;

Atacantes: Alan Kardec, Alisson, Deyverson, Hulk, Palacios, Paulinho e Eduardo Vargas.

Como foi a lesão de Zaracho?

Zaracho reclamava de dores na região púbica e o Galo iniciou o tratamento conservador no departamento médico, contudo, com o retorno as atividades no campo, o atleta continuou a sentir o desconforto e o procedimento cirúrgico foi o mais indicado.

O meia do Galo passou por um procedimento cirúrgico no dia 20 de agosto para corrirgir uma hérnia do esporte na região inguinal.